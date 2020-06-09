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منظمة الهجرة الدولية تهنيء المملكة على جهود رعاية الأجانب

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 11:19 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
قدّمت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، التهنئة لحكومة المملكة العربية السعودية، على الجهود المبذولة لضمان الرعاية الصحية للأجانب في المملكة خلال أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد-19.

وتطرّقت المنظمة الدولية للهجرة للأساليب التي سارت عليها حكومة المملكة، للحفاظ على صحة الأجانب خلال أزمة كورونا، وذلك عن طريق 4 نقاط، منها نشر الوعي وضمان العدالة وعدم التمييز بين المقيم والمواطن.

وكتب الحساب الرسمي للمنظمة الدولية للهجرة عبر حسابه على موقع "تويتر": "المنظمة الدولية للهجرة تهنئ المملكة العربية السعودية على الجهود المبذولة لضمان عدم تحمل العمال الأجانب المزيد من المخاطر خلال أزمة كوفيد١٩".

وأشادت منظمة الهجرة الدولية بـ: "ضمان العدالة في الوصول المجاني إلى الرعاية الصحية ذات الصلة بكوفيد١٩ للجميع، بغض النظر عن حالة أو تصنيف هجرتهم.. حماية رفاهية العمال الأجانب والصحة العامة من خلال تخفيف اكتظاظ مراكز الاحتجاز".

فضلًا عن "مناهضة إرهاب الأجانب: لا يوجد تمييز في البيانات بين المواطنين والأجانب.. ونشر الوعي، عبر التوزيع الواسع لرسائل كوفيد١٩ الرئيسية للوقاية من العدوى ومكافحتها في 12 لغة".

هذا وأعلنت وزارة الصحة السعودية، أن مدينة الرياض تتصدر قائمة المدن في حالات الإصابة بفيروس كورونا مسجلة 900 حالة، من أصل 3121 حالة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وجاءت مدينة جدة في المرتبة التالية مسجلة 572 حالة، ثم مكة المكرمة 279 حالة، والمدينة المنورة 170 حالة، والدمام 149 حالة، والهفوف 144 حالة، والقطيف 121 حالة، والخبر 86 حالة، والطائف 76 حالة، والمبرز 53 حالة، والمزاحمية 51 حالة، والجبيل 49 حالة.

وخميس مشيط 47 حالة، والظهران 46 حالة، والدرعية 28 حالة، وبريدة 26 حاة، وأحد رفيدة 24 حالة، وأبها 19 حالة، والخرج 18 حالة، وحوطة بني تميم 17 حالة، والجفر 14 حالة، وفوى وجازان 13 حالة لكل منها.

ونجران ووادي الدواسر 10 حالات لكل منها، وينبع وظهران الجنوب 9 حالات لكل منها، بيشة وتبوك 8 حالات لكل منها، ووادي بني هشبل وراس تنورة وعرعر ورفائع الجمش 7 حالات لكل منها.

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