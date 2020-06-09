تعافي 60 مصابا وتسجيل 93 حالة جديدة بكورونا في البحيرة

شهدت محافظة البحيرة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 93 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في 13 مركز بنطاق المحافظة، بعد تأكيد نتائج التحاليل التي أرسلت للمعمل المشترك وجاءت إيجابيها، وتم تحويلهم لمستشفي الحجر الصحي لتلقي العلاج اللازم.





وتم تسجيل الحالات علي النحو التالي: 33 حالة بدمنهور، 13 حالة بكفر الدوار، 10 حالات بالدلنجات، 8 حالات بالمحمودية، 6 حالات بكل من الرحمانية وأبو حمص وإيتاي البارود، 5 حالات بشبراخيت، حالتين بحوش عيسى، حالة واحدة بكل من أبو المطامير وإدكو ورشيد والنوبارية.





كما سجلت المحافظة 7 حالات وفاة، بينما خرج عدد 60 حالة بعد تعافيهم من فيروس كورونا، ليصبح إجمالي عدد المتعافين 399 بمحافظة البحيرة وعودتهم لمنازلهم بعد تلقيهم العلاج اللازم.





ومن جانبه أكد محافظ البحيرة، على الانعقاد الدائم لغرفة العمليات المركزية بالتنسيق مع مديرية الصحة وكذا غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن والتواصل المستمر مع المواطنين من خلال الخط الساخن 114 على مدى 24 ساعة وجميع خطوط غرفة العمليات ( 0453349447 -0453356397) والمُشكلة بالتنسيق مع مديرية الصحة وبوجود أطباء متخصصة على مدى الساعة لمتابعة شكاوى المواطنين واستفساراتهم والعمل على حل أي مشكلة فورا.





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أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الثلاثاء، عن خروج 411 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 9786 حالة حتى اليوم.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 11071 حالة، من ضمنهم الـ 9786 متعافيًا.





وأضاف أنه تم تسجيل 1385 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 35 حالة جديدة.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الثلاثاء، هو 36829 حالة من ضمنهم 9786 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1306 حالات وفاة.



