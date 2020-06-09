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الخميس.. كريم فهمي ضيف إنجي علي في "أسرار النجوم"

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 11:17 م
كريم فهمي ضيف إنجي علي
كريم فهمي ضيف إنجي علي
نور طلعت

يحل الفنان كريم فهمى، الخميس، ضيفا على برنامج "أسرار النجوم" التى تقدمه الإعلامية إنجي علي، على إذاعة نجوم إف إم فى العاشرة مساءً.

 

ويتحدث  كريم عن دور "مراد السويفي" الذي جسده في مسلسل "ونحب تانى ليه" في رمضان 2020، والنجاح الكبير الذي حققه من خلال هذا الدور.

 

كما يتحدث عن أسرار وكواليس العمل ككل ونجاحه الكبير، ويتحدث عن مشاريعه الفنية المقبلة أيضا.

 

تدور أحداث المسلسل حول "غالية" التي تتعرض لمشاكل مع زوجها المخرج المشهور فينفصلا عن بعضهما، ثم تقابل مراد صدفة في أحد الحفلات ويعُجب بها فيحاول التقرب منها لكنها تخاف من خوض تجربة عاطفية فاشلة مرة أخرى.

 

المسلسل بطولة ياسمين عبد العزيز، كريم فهمى، سوسن بدر، شريف منير، تارا عماد، عماد رشاد، أحمد سعيد عبد الغنى، سمر مرسى، تأليف عمر ومحمود يس، إخراج مصطفى فكرى، ومن إنتاج شركة سينرجى.

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