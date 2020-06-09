بشرى سارة للأهلي والزمالك بشأن ضم نجم الترجي









تلقى النادي الأهلي وغريمه التقليدي نادي الزمالك نبأ سار بشأن التعاقد مع واحد من نجوم نادي الترجي التونسي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.





واشتعل الصراع بين فريقي الزمالك والأهلي في الفترة الماضية على التعاقد مع إيهاب المباركي نجم الترجي خلال ميركاتو الصيف المقبل من أجل تدعيم صفوفهما.





وأكدت تقارير صحفية تونسية أن نادي الترجي يحاول منذ فترة تجديد عقد المباركي مع الفريق ليحافظ عليه لفترة أطول رفقة الفريق التونسي.





وكشفت التقارير أن الترجي لم يتوصل إلى اتفاق مع إيهاب المباركي لتجديد عقده وتوقفت المفاوضات بين الطرفين بسبب خلاف على المقابل المادي في ظل الأزمة التي يمر بها الفريق بسبب انتشار فيروس كورونا في العالم.





وأشارت التقارير إلى أن الأهلي والزمالك سيكثفان المفاوضات مع المباركي الفترة المقبلة لضمه في الصيف في صفقة انتقال حر.



