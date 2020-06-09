المغرب تعلن عن مد حالة الطوارئ الصحية لمدة شهر آخر





أعلنت الحكومة المغربية، اليوم الثلاثاء عن مد حالة الطوارئ الصحية في البلاد لمدة شهر ويتم التخفيف منه تدريجيًا، يبدأ من يوم غدًا وينتهي في 10 يوليو القادم، وهي المرة الثالثة على التوالي، وذلك في إطار الاستمرار في الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد.وقالت الحكومة المغربية خلال البيان أن السبب وراء قرار تمديد حالة الطوارئ، حتي تتمكن من اتخاذ تدابير احترازية للحد من تداعيات جائحة كورونا على عدة مستويات.هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 7,258 مليون إصابة، بينهم أكثر من 410 ألف حالة وفاة، وأكثر من 3,571 مليون حالة شفاء.وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالميًا"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.