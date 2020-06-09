مفاجأة.. تعرف على بطل الجزء الثاني من مسلسل الاختيار !

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علم "الفجر الفني"، من مصادره الخاصة أن النجم كريم عبد العزيز هو بطل الجزء الثاني من مسلسل الاختيار والمقرر عرضه في موسم دراما رمضان المقبل.



يذكر أن شارك النجم كريم عبدالعزيز في موسم رمضان الأسبق بمسلسل الزيبق وحقق نسبة مشاهدة عالية.







مسلسل "الأختيار" الجزء الاول دارت أحداثة حول قصة الشهيد أحمد صابر المنسي، وشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين منهم الفنان أمير كرارة وأحمد العوضي وسارة عادل ودينا فؤاد وضياء عبد الخالق وإخراج بيتر ميمي وسيناريو وحوار باهر دويدار.