"الكهرباء": الدولة مازالت تدعم الفواتير بعد الزيادة

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن الزيادات الجديدة فى اسعار الكهرباء ليست كبيرة، مؤكدًا أن الدولة مازالت تدعم الأسعار حتى بعد الزيادات الجديدة، وتراعى محدودي الدخل.





وأضاف "حمزة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي ببرنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، مساء الثلاثاء، أن هناك قرابة 10 ملايين مشترك تتراوح فواتيرهم من 100 جنيه إلى 106 جنيهات، موضحا أنه في ظل الزيادة الجديدة ستكون فواتيرهم 136 جنيها".





وأشار المتحدث باسم وزارة الكهرباء إلى أن فلسفة خطة إعادة هيكلة الأسعار منذ البداية كانت تهدف إلى الحفاظ على تقديم الخدمة دون توقف وتطوير القطاع الحيوي الذي تعتمد عليه قطاعات عدة فى الدولة، معلقًا: "حتى لا نصل إلى الظلام اللي كنا فيه".





ونوه بأن دعم الدولة للمواطنين في أسعار الكهرباء يصل 200% مما يدفعه المواطن في "الفواتير"، معقبًا: "يعنى لو واحد بيدفع 20 جنيهًا الدولة بتدفع 40 جنيهًا".





وأكد أنه لن يتم اعتماد قراءة العدادات إلا بصورة وستظل مخزنة لمدة 3 شهور، وهذا يضمن للمشتركين تقديم شكواهم حيال أسعار الفواتير إن كان لديهم شكوى.





تفاصيل الزيادة الجديدة في أسعار شرائح الكهرباء

وفي وقت سابق، أعلن الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الزيادات الجديدة في أسعار شرائح الاستهلاك.

وجاءت أسعار الشرائح الجديدة كالتالي:





الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلووات ستحاسب 38 قرشًا لكل كيلووات، بدلا من 30 قرشًا..





الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلووات ستحاسب طبقا للأسعار الجديدة بسعر 48 قرشًا لكل كيلو وات بدلا من 40 قرشًا.





الشريحة الثالثة وتستهلك من صفر حتى 200 كيلو ستحاسب بسعر 65 قرشا لكل كيلووات ساعة بدلا من 50 قرشًا.





الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلووات ستحاسب بسعر 961 بدلا من بسعر 82 قرشًا.





الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات ستحاسب بسعر 118 قرشا للكيلو وات بدلا من بسعر 100 قرش.





الشريحة السادسة من 651 إلى أقل من ألف كيلو بتثبيت سعر 140 قرشًا.



