Advertisements

"الكهرباء": الدولة مازالت تدعم الفواتير بعد الزيادة

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 12:16 ص
الدكتور أيمن حمزة
الدكتور أيمن حمزة
داليا الحسين
قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن الزيادات الجديدة فى اسعار الكهرباء ليست كبيرة، مؤكدًا أن الدولة مازالت تدعم الأسعار حتى بعد الزيادات الجديدة، وتراعى محدودي الدخل.

وأضاف "حمزة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي ببرنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، مساء الثلاثاء، أن هناك قرابة 10 ملايين مشترك تتراوح فواتيرهم من 100 جنيه إلى 106 جنيهات، موضحا أنه في ظل الزيادة الجديدة ستكون فواتيرهم 136 جنيها".

وأشار المتحدث باسم وزارة الكهرباء إلى أن فلسفة خطة إعادة هيكلة الأسعار منذ البداية كانت تهدف إلى الحفاظ على تقديم الخدمة دون توقف وتطوير القطاع الحيوي الذي تعتمد عليه قطاعات عدة فى الدولة، معلقًا: "حتى لا نصل إلى الظلام اللي كنا فيه".

ونوه بأن دعم الدولة للمواطنين في أسعار الكهرباء يصل 200% مما يدفعه المواطن في "الفواتير"، معقبًا: "يعنى لو واحد بيدفع 20 جنيهًا الدولة بتدفع 40 جنيهًا".

وأكد أنه لن يتم اعتماد قراءة العدادات إلا بصورة وستظل مخزنة لمدة 3 شهور، وهذا يضمن للمشتركين تقديم شكواهم حيال أسعار الفواتير إن كان لديهم شكوى.

تفاصيل الزيادة الجديدة في أسعار شرائح الكهرباء
وفي وقت سابق، أعلن الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الزيادات الجديدة في أسعار شرائح الاستهلاك.
وجاءت أسعار الشرائح الجديدة كالتالي:

الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلووات ستحاسب 38 قرشًا لكل كيلووات، بدلا من 30 قرشًا..

الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلووات ستحاسب طبقا للأسعار الجديدة بسعر 48 قرشًا لكل كيلو وات بدلا من 40 قرشًا.

الشريحة الثالثة وتستهلك من صفر حتى 200 كيلو ستحاسب بسعر 65 قرشا لكل كيلووات ساعة بدلا من 50 قرشًا.

الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلووات ستحاسب بسعر 961 بدلا من بسعر 82 قرشًا.

الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات ستحاسب بسعر 118 قرشا للكيلو وات بدلا من بسعر 100 قرش.

الشريحة السادسة من 651 إلى أقل من ألف كيلو بتثبيت سعر 140 قرشًا.

الشريحة السابعة التي تزيد عن 1000 كيلو وات على دعم، وتباع بسعر 145 قرشًا لم ترتفع.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بوابة الفجر الفجر التاسعه أسعار شرائح الكهرباء أسعار الكهرباء أسعار الشرائح

أخبار تهمك

صدمة لبعض مصابي كورونا بشأن بلازما المتعافين

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة للسيسي

منذ حوالي 21 ساعة

ابنة رجاء الجداوي تكشف تطورات حالتها الصحية

منذ حوالي 10 ساعات

الزمالك يقترب من حسم صفقته الصيفية الأولى

منذ ساعة

مخطط الأهلي الجديد لخطف سيرينو من صن داونز

منذ ساعتين و 38 دقيقة

بعد تخطي 35 ألف حالة.. 3 أسرار عن كورونا بمصر

منذ حوالي 13 ساعة

شرطان في الأهلي لضم محمد إبراهيم

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة.. تعرف على بطل الجزء الثاني من مسلسل الاختيار !

منذ ساعة و 17 دقيقة

خبر سار.. الإعلان عن موعد انتهاء فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الصحة: تسجيل 1385 إصابة بفيروس كورونا.. و35 وفاة

منذ حوالي 4 ساعات

الصحة تكشف نسبة التعافي باستخدام بلازما الدم

منذ أقل من ساعة

مناشدة عاجلة من وزيرة الصحة للمواطنين بشأن نقص الأدوية (فيديو)

منذ يوم

أول رد من الشركة المسؤولة عن توفير لقاح أوكسفورد لمصر (فيديو)

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. إصابة ابنة فريد شوقي بفيروس "كورونا"

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. تطورات جديدة بشأن مفاوضات سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

صالح جمعة يحسم موقفه من الانضمام إلى الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

محطات في رفع أسعار فواتير الكهرباء خلال عامين.. والزيادة المقبلة قبل يوليو القادم

بالتفاصيل.. كيف تحسب قيمة استهلاكك من الكهرباء بعد الزيادة الجديدة

"الكهرباء" تكشف موعد إعلان الزيادة الجديدة في الأسعار (فيديو)

وزير الكهرباء يكشف نسبة الزيادة في الأسعار للمنازل (فيديو)

هل هناك فئات مستثناه من زيادة أسعار الكهرباء؟.. الوزارة توضح

الكهرباء: أسعار الغاز الطبيعي سترتفع.. ولكن

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:33 م

خبر سار.. الإعلان عن موعد انتهاء فيروس كورونا (فيديو)

عاجل.. تطورات جديدة بشأن مفاوضات سد النهضة (فيديو)

07:39 م

عاجل.. إصابة ابنة فريد شوقي بفيروس "كورونا"

05:02 م

عاجل.. الصحة: تسجيل 1385 إصابة بفيروس كورونا.. و35 وفاة

08:55 م

ابنة رجاء الجداوي تكشف تطورات حالتها الصحية

02:42 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كواليس خلافات الصحة والمال

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: تجارة العلم لا علاقة لها بالتربية.. ولا الغرض منها التعليم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا على صفيح ساخن