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كاراسكو يعود لحسابات سيميوني مع عودة الليجا

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 11:01 م
بوابة الفجر
وكالات
بات البلجيكي يانيك كاراسكو نجم أتلتيكو مدريد قريبًا من المشاركة بشكل أساسي مع الروخي بلانكوس مع عودة منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم مرة أخري.


وخلال جلسة تدريبية، أظهر كاراسكو أنه بات جاهزاً للعب، بينما غاب عن التدريب الجماعي زميله البرازيلي رينان لودي الذي تدرب منفرداً، وفيكتور ماتشين الذي يعاني متاعب منذ الإثنين.

وأصبح كاراسكو العائد من الصين في اليوم الأخير من سوق الانتقالات الشتوية في يناير (كانون الثاني) الماضي، قريباً من حجز آخر مقعد له في التشكيل الذي يجهز له المدرب الأرجنتيني في مواجهة بلباو، بعد أن استقر سيميوني على اللاعبين الـ10 الآخرين.

وسيكون دييغو كوستا هو رأس حربة الأتلتيكو أمام بلباو، وبجواره ماركوس يورينتي الذي سيتخلى عن موقعه في منتصف الملعب على الأرجح، حيث يوجد بالفعل كل من كوكي ريسوركسيون وساؤول إنييغيث والغاني توماس بارتي.

أما الدفاع، فقد حسم سيميوني أمره ووقع اختياره على الإنجليزي كيران تريبيير في مركز الظهير الأيمن ولودي كظهير أيسر، بينما يسند إلى الأوروغوياني خوسيه ماريا خيمينيث والمونتنغري ستيفان سافيتش مهمة شغل مركزي قلبي الدفاع. 

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كاراسكو عودة الدوري الاسباني سيميوني أتلتيكو مدريد

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