شاهد.. نجلة فريد شوقي: عاملوني باحتقار بسبب إصابتي بـ "كورونا"

أعربت عبير فريد شوقى، ابنة الفنان فريد شوقي، عن قلها الشديد تجاه والدتها كونها المخالطة الوحيدة لها بعد تأكيد إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، مشيرة أنها تتلقى العلاج في المنزل حاليا.





وأضافت "شوقى "خلالمداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي ببرنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أنها طلبت من والدتها مغادرة المنزل حتى لا تنقل العدوى لها، معلقة: " أمى صعبت عليا لما قلت ليها سيبي البيت لأني عندي كورونا".





وأشارت إلى أنها تعرضت للتنمر من صيدلي عندما ذهبت إلى أخذ الحقن التي خصصت لها فى برنامج العلاج، معلقة: "لما قولت للصيدلي أننى مصابة بكورونا عاملني باحتقار وكنت عاوزة أحدفه بحاجة".





وناشدت عبير فريد شوقي، بتسهيل إجراءات العلاج المنزلي، لغير القادرين، موضحة أنها قادرة ماديًا على شراء الدواء من السوق السوداء ولكن هناك آخرون لا يستطيعون القيام بذلك.





وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، خروج 411 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 9786 حالة حتى أمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 11071 حالة، من ضمنهم الـ 9786 متعافيًا.





وأضاف أنه تم تسجيل 1385 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 35 حالة جديدة.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الثلاثاء، هو 36829 حالة من ضمنهم 9786 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1306 حالات وفاة.



