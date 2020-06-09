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"الصحة" السعودية تتيح أماكن عيادات تطمن عبر "موعد"
الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 10:36 م
الفجر السعودي
أعلنت وزارة الصحة السعودية، إتاحة خدمة معرفة أماكن "عيادات تطمن" عبر تطبيق "موعد"، التي هيأتها لخدمة من يشعر بأعراض فايروس كورونا المستجد كوفيد 19، والبالغ عددها 214 عيادة.
وأوضحت الصحة أن هذه الخدمة تمكن الشخص من استعراض العيادة الأقرب له، وبدون الحجز المباشر، حيث يتم استقباله في المركز الصحي بدون موعد.
وأبانت الوزارة أن خطوات معرفة مواقع العيادات عبر تطبيق موعد تتم عبر الخطوات التالية "الدخول على تطبيق موعد، اختيار حجز موعد، الضغط على المركز الصحي من أعلى الشاشة الضغط على أيقونة (جميع العيادات) لاستعراض العيادات المتاحة في المنشآت، اختيار عيادة تطمن في المستشفيات أو عيادة تطمن في المراكز وذلك حسب الرغبة، ستظهر أسماء المنشآت القريبة التي تقدم هذه الخدمة".
هذا وأعلنت وزارة الصحة السعودية، أن مدينة الرياض تتصدر قائمة المدن في حالات الإصابة بفيروس كورونا مسجلة 900 حالة، من أصل 3121 حالة، خلال الـ24 ساعة الماضية.
وجاءت مدينة جدة في المرتبة التالية مسجلة 572 حالة، ثم مكة المكرمة 279 حالة، والمدينة المنورة 170 حالة، والدمام 149 حالة، والهفوف 144 حالة، والقطيف 121 حالة، والخبر 86 حالة، والطائف 76 حالة، والمبرز 53 حالة، والمزاحمية 51 حالة، والجبيل 49 حالة.
وخميس مشيط 47 حالة، والظهران 46 حالة، والدرعية 28 حالة، وبريدة 26 حاة، وأحد رفيدة 24 حالة، وأبها 19 حالة، والخرج 18 حالة، وحوطة بني تميم 17 حالة، والجفر 14 حالة، وفوى وجازان 13 حالة لكل منها.
ونجران ووادي الدواسر 10 حالات لكل منها، وينبع وظهران الجنوب 9 حالات لكل منها، بيشة وتبوك 8 حالات لكل منها، ووادي بني هشبل وراس تنورة وعرعر ورفائع الجمش 7 حالات لكل منها.
ومحايل عسير وحفر الباطن وعفيف والخاصرة وشقراء 6 حالات لكل منها، والنعيرية وحائل والدلم والقويعية 5 حالات لكل منها، والنماص وتبالة والسليل 4 حالات لكل منها، والعيون والمخواة والسحن وتنومة والبطحاء ورابغ وشرورة 3 حالات لكل منها.
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