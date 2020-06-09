"الصحة" السعودية تتيح أماكن عيادات تطمن عبر "موعد"

أعلنت وزارة الصحة السعودية، إتاحة خدمة معرفة أماكن "عيادات تطمن" عبر تطبيق "موعد"، التي هيأتها لخدمة من يشعر بأعراض فايروس كورونا المستجد كوفيد 19، والبالغ عددها 214 عيادة.





وأوضحت الصحة أن هذه الخدمة تمكن الشخص من استعراض العيادة الأقرب له، وبدون الحجز المباشر، حيث يتم استقباله في المركز الصحي بدون موعد.





وأبانت الوزارة أن خطوات معرفة مواقع العيادات عبر تطبيق موعد تتم عبر الخطوات التالية "الدخول على تطبيق موعد، اختيار حجز موعد، الضغط على المركز الصحي من أعلى الشاشة الضغط على أيقونة (جميع العيادات) لاستعراض العيادات المتاحة في المنشآت، اختيار عيادة تطمن في المستشفيات أو عيادة تطمن في المراكز وذلك حسب الرغبة، ستظهر أسماء المنشآت القريبة التي تقدم هذه الخدمة".









هذا وأعلنت وزارة الصحة السعودية، أن مدينة الرياض تتصدر قائمة المدن في حالات الإصابة بفيروس كورونا مسجلة 900 حالة، من أصل 3121 حالة، خلال الـ24 ساعة الماضية.