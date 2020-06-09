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السلطات المغربية تقرر تمديد حالة الطوارئ لمكافحة كورونا
الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 10:38 م
قررت السلطات المغربية، مساء اليوم الثلاثاء، تمديد حالة الطوارئ الصحية حتى يوم 10 يوليو القادم، وذلك ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19".
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة المغربية تسجيل 135 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 8437 حالة في المغرب.
وأضافت وزارة الصحة: أنه تم تسجيل حالتي وفاة جديدتين بمدينتي طنجة ومراكش، ليستقر عدد الوفيات في 210 حالات، بينما تم التأكد من 85 حالة شفاء إضافية تزيد العدد الإجمالي لحالات التعافي إلى 7493.
وتهيب من المواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.
وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 7,272 مليون إصابة، بينهم أكثر من 411 ألف حالة وفاة، وأكثر من 3,581 مليون حالة شفاء.
وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.
وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.
ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.
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