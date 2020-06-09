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القصير: المنتجات الزراعية المصرية تغزو 111 دولة

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 11:23 م
الدكتور السيد القصير وزير الزراعة
الدكتور السيد القصير وزير الزراعة
أمنية فوزي
قال الدكتور السيد القصير وزير الزراعة، إن إجمالي الصادرات الزراعية المصرية منذ 1 يناير حتى الآن وصل لـ 3.2 مليون طن، في حين أنها كانت طوال عام 2019 كانت 5 مليون طن.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" الذى يقدمه خالد أبو بكر، على شاشة "ON": "لدينا أحدث المعامل التي تراقب المتبقيات من المبيدات في السلع قبل تصديرها، والتأكد من خلوها من المواد الثقيلة والمبيدات".

وأوضح أن الصادرات الزراعية المصرية تغزو 111 دولة حول العالم، وخلال جائحة كورونا تم فتح 7 أسواق جديدة، أبرزها البرازيل والهند.

وكان قد أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي على ضرورة تطوير منظومة مراكز تجميع الألبان، ومنظومه مزارع الدواجن، المنتشرة في الوادي القديم.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الزراعة اليوم الثلاثاء بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة ورئيسا قطاع الإنتاج الحيواني وهيئة الخدمات البيطرية وممثلين عن البنك المركزي وبنكي الأهلي المصري والزراعي المصري وممثلي مراكز تجميع الألبان من القطاع الخاص وايضا ممثلي مربى الدواجن والغرفة التجارية والاتحاد العام لمنتجي الدواجن.

وأوضح القيصر أن الوزارة تسعي لتطوير كل جوانب المنظومة واليات التمويل ووضع برامج لها تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بهذه القطاعات والعمل على تطويرها ورفع كفاءتها.

وقد عرض القصير رؤية الوزارة وما قامت به من حصر وتجميع وإعداد قاعدة البيانات لتكون السبيل لرسم الخطط ووضع برامج التطوير والتنمية.

كما استعرض مع البنوك أهداف التوسع في تطوير هذه الأنشطة ورفع كفاءتها بما يسهم في تحسين جودتها ورفع مستوى العاملين فيها وزيادة دخولهم وتوفير غذاء صحي آمن للمواطنين.

وخلال الاجتماع أكد المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، أنه تم عقد بروتوكولات بين الوزارة والبنك الأهلي المصري، والبنك الزراعي المصري، والإتحاد العام لمنتجي الدواجن لتوفير الدعم اللوجيستي والفني والمالي لصغار المزارعين والمربين في مجال تربية الماشية ونقاط ومراكز تجميع الألبان ومزارع الدواجن للاستفادة من مبادرة البنك المركزى للمشروعات الصغيرة (5%).

وأضاف الصياد أنه تم تشكيل لجان تنسيقية برئاسة نائب الوزير للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، وتضم ممثلين لكافة الأطراف ذات الصلة لدراسة المشكلات وتذليل أى عقبات تواجه عمليات التطوير سواء كانت فنية أو مالية أو إجرائية.

من ناحيته قال الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بأنه سيتم متابعة المستفيدين من المبادرة ميدانيًا بهدف دراسة أى مشكلات على أرض الواقع وطرح الحلول التطبيقية المناسبة.

وشدد على استقبال طلبات المربين الراغبين في الاستفادة من البروتوكولات في أقرب إدارة زراعية، أو على أرقام الواتساب (01558626682 - 01558626681) ليتم دراستها وسرعة إنهاء الإجراءات والمتابعة.

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دولت بوابة الفجر المبيدات الصادرات الزراعية الزراعة

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