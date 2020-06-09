تطورات الحالة الصحية للفنان أشرف زكي بعد إجراء عملية جراحية

أكد الفنان أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية، أن حالته الصحية جيدة عقب إجراء عملية جراحية لتركيب دعامات في القلب، موجها الشكر للجميع، معقبا: "الحمد الله أنا كويس.. وبشكر الجميع.. وأنا جالى برقيات وورود من ناس أنا معرفهاش".





وأضاف "زكى"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي ببرنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، مساء الثلاثاء أن مصر تمر بظرف استثنائي وعلى الجميع أن يتكاتف من أجل الخروج من جائحة كورونا، معقبا ساخرا:" أنا بصحة جيدة ويومين تلاتة ونرجع الملعب تانى".





كانت وجهت الفنانة روچينا عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، رسالة إلى زوجها نقيب الممثلين أشرف زكي، بعد إجرائه عملية تركيب دعامتين في القلب.





ونشرت روچينا صورة تحمل كاريكاتير لزوجها أشرف زكي مدون عليه: "هايفضل قلبي متعبي بخير للناس ويفضل رمز في قلوبنا لحب الناس معاك في الشدة والميلة وواهب عمره للعيلة، سلامة قلبك الطيب يا سيد الناس".





وعلقت عليها قائلة: "الحمد والشكر لله، بطمن كل الناس على أشرف وبشكر كل الناس اللي سألت واطمنت، وآسفة لو مقدرتش أرد على كل اللي سألوا عليه.. شكرا جدا".

وفي وقت سابق، بعثت الفنانة دنيا سمير غانم رسالة لنقيب المهن التمثيلية، أشرف زكي، متمنية له دوام الصحة والعافية، وكشفت خضوعه إلى عملية جراحية، موضحة تقديرها للمجهود الذي يبذله النقيب، طوال سنوات، والتي انعكست على حالته الصحية بالوقت الراهن.

وقالت "غانم" عبر "انستجرام": "دكتور أشرف زكي الأخ الكبير لينا كلنا كفنانين ألف سلامة عليك، وحمدلله على سلامتك من العملية ورنا يحفظك لبيتك وولادك وزوجتك الجميلة، وكلنا عارفين إن تعبك بسبب الجهد الكبير اللي بتبذله في النقابة واهتمامك بالصغير قبل الكبير.. كلنا مقدرين وربنا يقومك بالسلامة".



