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تطورات الحالة الصحية للفنان أشرف زكي بعد إجراء عملية جراحية
الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 10:43 م
داليا الحسين
أكد الفنان أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية، أن حالته الصحية جيدة عقب إجراء عملية جراحية لتركيب دعامات في القلب، موجها الشكر للجميع، معقبا: "الحمد الله أنا كويس.. وبشكر الجميع.. وأنا جالى برقيات وورود من ناس أنا معرفهاش".
وأضاف "زكى"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي ببرنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، مساء الثلاثاء أن مصر تمر بظرف استثنائي وعلى الجميع أن يتكاتف من أجل الخروج من جائحة كورونا، معقبا ساخرا:" أنا بصحة جيدة ويومين تلاتة ونرجع الملعب تانى".
كانت وجهت الفنانة روچينا عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، رسالة إلى زوجها نقيب الممثلين أشرف زكي، بعد إجرائه عملية تركيب دعامتين في القلب.
ونشرت روچينا صورة تحمل كاريكاتير لزوجها أشرف زكي مدون عليه: "هايفضل قلبي متعبي بخير للناس ويفضل رمز في قلوبنا لحب الناس معاك في الشدة والميلة وواهب عمره للعيلة، سلامة قلبك الطيب يا سيد الناس".
وعلقت عليها قائلة: "الحمد والشكر لله، بطمن كل الناس على أشرف وبشكر كل الناس اللي سألت واطمنت، وآسفة لو مقدرتش أرد على كل اللي سألوا عليه.. شكرا جدا".
وفي وقت سابق، بعثت الفنانة دنيا سمير غانم رسالة لنقيب المهن التمثيلية، أشرف زكي، متمنية له دوام الصحة والعافية، وكشفت خضوعه إلى عملية جراحية، موضحة تقديرها للمجهود الذي يبذله النقيب، طوال سنوات، والتي انعكست على حالته الصحية بالوقت الراهن.
وقالت "غانم" عبر "انستجرام": "دكتور أشرف زكي الأخ الكبير لينا كلنا كفنانين ألف سلامة عليك، وحمدلله على سلامتك من العملية ورنا يحفظك لبيتك وولادك وزوجتك الجميلة، وكلنا عارفين إن تعبك بسبب الجهد الكبير اللي بتبذله في النقابة واهتمامك بالصغير قبل الكبير.. كلنا مقدرين وربنا يقومك بالسلامة".
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أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الثلاثاء، عن خروج 411 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 9786 حالة حتى اليوم.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 11071 حالة، من ضمنهم الـ 9786 متعافيًا.
وأضاف أنه تم تسجيل 1385 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 35 حالة جديدة.
وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الثلاثاء، هو 36829 حالة من ضمنهم 9786 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1306 حالات وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".
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