تراجع معظم مؤشرات البورصة الأمريكية و"ناسداك" يحافظ على الصعود القياسي





هبطت معظم مؤشرات البورصة الأمريكية في ختام التعاملات اليوم الثلاثاء، مع استمرار مؤشر ناسداك فى الصعود لأرقام قياسية جديدة.









وقادت خسائر شركات الطيران الهبوط في "وول ستريت"، حيث انخفضت أسهم شركتي "يونايتد إيرلاينز" و"دلتا إيرلاينز" بأكثر من 7.5 بالمائة لكل منهما.





في حين دفعت مكاسب أسهم التكنولوجيا مؤشر "ناسداك" لتحقيق مستوى قياسي جديد.





وجاء أداء وول ستريت عقب تصريحات منظمة الصحة العالمية بتحذير الدول من رفع القيود المستمرة لاحتواء الكورونا واستبعادها انتهاء الوباء العالمي قريباً.





وقررت ولاية نيويورك برفع قيود الإغلاق بعد إغلاق دام حوالي ثلاثة أشهر بفعل الفيروس الذي أصاب أكثر من 7 ملايين شخصاً حول العالم.





وكشفت بيانات عن الهيئة الوطنية للأعمال المستقلة عن ارتفاع ثقة الشركات الصغيرة في الولايات المتحدة بأكثر من التقديرات، في حين تراجعت فرص العمل المتاحة خلال أبريل/نيسان.





وعند الختام، انخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 1.1 بالمائة ليسجل 27272.3 نقطة، وهو ما يعادل فقدان 300 نقطة، ليكون الهبوط الأول في 7 جلسات متتالية.





كما تراجع "ستاندرد آند بورز" بنسبة 0.8 بالمائة مسجلاً مستوى 3207.1 نقطة، بينما ارتفع "ناسداك" بنحو 0.3 بالمائة ليسجل 9953.7 نقطة.





وبحلول الساعة 8:15 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء العملة الخضراء أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.2 بالمائة عند 96.416.