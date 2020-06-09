جلسة هامة بين مرتضى منصور وكارتيرون في الزمالك
قرر عقد جلسة بين
مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك والفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأبيض
لحسم العديد من الملفات الساخنة في الفترة القادمة قبل حسم مسابقة الدوري الممتاز.
وينتهي عقد الفرنسي
باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك بنهاية الموسم الجاري ولم يوقع على العقود
الجديدة حتى الأن.
ومن المقرر أن
يعقد رئيس نادي الزمالك جلسة حاسمة مع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق
الأول لكرة القدم خلال الأيام المقبلة لحسم ملف التجديد له بشكل نهائي.
وأعلن مرتضى منصور
رئيس نادي الزمالك عن الاجتماع مع المدرب يوم السبت المقبل لتوقيع عقود التجديد بشكل
رسمي.
جلسة رئيس الزمالك مع كارتيرون لن تقتصر على تجديد العقود
فقط ووضع الرتوش النهائية والاتفاق على الأمور المالية والتوقيع بشكل رسمي لكن الأمر
يتعلق ببعض الملفات الأخرى.
وسيكون على رأس
تلك الملفات الاتفاق على الصفقات الجديدة ووضع الرتوش الأخيرة على صفقتي الأنجولي
آري بابل بجانب التونسي حمزة المثلوثي.
كما يناقش مرتضى
مع كارتيرون ملف اللاعبين الراحلين على أن يقدم المدرب بخط يده تقريره إلى الإدارة
بشأن اللاعبين الذي لا يرغب في استمرارهم.
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