جلسة هامة بين مرتضى منصور وكارتيرون في الزمالك

قرر عقد جلسة بين مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك والفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأبيض لحسم العديد من الملفات الساخنة في الفترة القادمة قبل حسم مسابقة الدوري الممتاز.

وينتهي عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك بنهاية الموسم الجاري ولم يوقع على العقود الجديدة حتى الأن.

ومن المقرر أن يعقد رئيس نادي الزمالك جلسة حاسمة مع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم خلال الأيام المقبلة لحسم ملف التجديد له بشكل نهائي.

وأعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن الاجتماع مع المدرب يوم السبت المقبل لتوقيع عقود التجديد بشكل رسمي.

جلسة رئيس الزمالك مع كارتيرون لن تقتصر على تجديد العقود فقط ووضع الرتوش النهائية والاتفاق على الأمور المالية والتوقيع بشكل رسمي لكن الأمر يتعلق ببعض الملفات الأخرى.

وسيكون على رأس تلك الملفات الاتفاق على الصفقات الجديدة ووضع الرتوش الأخيرة على صفقتي الأنجولي آري بابل بجانب التونسي حمزة المثلوثي.

كما يناقش مرتضى مع كارتيرون ملف اللاعبين الراحلين على أن يقدم المدرب بخط يده تقريره إلى الإدارة بشأن اللاعبين الذي لا يرغب في استمرارهم.