Advertisements

'الوطنية للإعلام' تكشف حقيقة صرف مستحقات العاملين بها

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 10:32 م
ماسبيرو - أرشيفية
ماسبيرو - أرشيفية
ميسون أبو الحسن
أصدرت الهيئة الوطنية للإعلام، برئاسة حسين زين، بيانًا منذ قليل، ردًا على ما نُشر ببعض مواقع وصفحات التواصل الاجتماعي، بشأن المستحقات المالية للعاملين بالهيئة.

وفيما يخص الأجور الثابتة والمتغيرة، قالت الهيئة إن صرفها يتم بانتظام دون تأخير، وهو ما حرصت عليه الهيئة منذ صدور قانون الهيئات الإعلامية، رغم المشكلات المالية المتراكمة، والديون لفترات سابقة، وبذل جهود كبيرة لحل الملفات الكثيرة والمتشعبة ومشاكل العاملين، التي كانت من أولى اهتماماتها، وذلك بهدف استقرار وتوفير السيولة المالية لصرف المرتبات الشهرية بانتظام.

وفيما يخص العلاوات المتأخرة، أضافت الهيئة في بيانها، أنها لم تدخر جهدًا في هذا الشأن، خاصة مخاطبة وزارة المالية والتواصل معها، لدعم موازنة الهيئة لصرف تلك العلاوات؛ حيث تم تدبير الأموال من التمويل الذاتي، وتم صرف العديد من الأشهر من العلاوات المتأخرة، مؤكدة أنها لاتط تزال تبذل جهودًا مضنية لصرف باقي العلاوات.

أما ما يخص مستحقات نهاية الخدمة للعاملين المحالين على المعاش، أكدت الهيئة أن تلك المشكلة مرت بالعديد من المراحل، بدءًا من المنشور الصادر في عام 2013 من وزارة المالية، بعدم صرف تلك المبالغ من بنود موازنة الدولة، ومع استمرار صرف مكافأة نهاية الخدمة للعاملين، دون إنشاء صندوق تأمين وإشهاره، ومن موازنة المالية، تم استدعاء جميع رؤساء القطاعات للنيابة، والتحقيق في هذا الأمر.

وأوضحت الهيئة أنها قامت بمخاطبة وزارة المالية ومجلس الوزراء بهذا الشأن، وتوضيح أنه يشكل ضرارًا كبيرًا للموظف؛ لعدم إمكانية الوطنية للإعلام بصرف مبالغ مكافآت نهاية الخدمة، لعدم وجود صناديق مخصصة لهذا الغرض، وضعف تمويل الهيئة بالنسبة لمصروفاتها، وكان رد وزارة المالية الالتزام بالمنشور، ولتلافي هذا الموضوع، ووضع حلول له بإنشاء صندوق تأمين العاملين مشهر وقانوني لضمان حقوقهم؛ حيث قامت الهيئة باتخاذ الإجراءات القانونية لإنشاء صندوق تأمين للعاملين تحت إشراف هيئة الرقابة المالية، وتم إشهاره بالفعل 1/ 1 / 2019، لتوفير المبالغ المالية لصرف المكافآت للمحالين على المعاش، وهو ما يجري بالفعل.

وشددت الهيئة في بيانها، على أنها لا تدخر أيه جهد في البحث عن حلول جديدة للحفاظ على حقوق العاملين المالية والوظيفية، مطالبة أصحاب الأراء بمواقع أو صفحات التواصل الاجتماعي التي تتناول تلك الأمور، الأخذ في الاعتبار اختلاف الموازنات المالية المخصصة في مؤسسات وهيئات الدولة المختلفة، وعدم وضعها في مقارنات غير دقيقة، لاختلاف طبيعة أوجه الصرف على مختلف البنود، مما يثير حفيظة العاملين، وبالتالي تؤثر سلبًا على سير العمل بها، في وقت نحرص فيه جميعًا على التكاتف للحفاظ على تماسك مختلف مؤسسات الدولة المصرية، وعدم إعطاء الفرصة أمام وسائل إعلام معادية، تبني على تلك الأراء شائعات وأكاذيب، تحمل أهداف خبيثة للنيل من الجهود المبذولة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ماسبيرو صرف مستحقات العاملين بالوطنية للإعلام الهيئة الوطنية للإعلام الفجر الفني الفجر

أخبار تهمك

مناشدة عاجلة من وزيرة الصحة للمواطنين بشأن نقص الأدوية (فيديو)

منذ حوالي 22 ساعة

مخطط الأهلي الجديد لخطف سيرينو من صن داونز

منذ ساعة

عاجل.. تطورات جديدة بشأن مفاوضات سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

جناح الأهلي يقترب من هذا الدوري في الصيف

منذ 33 دقيقة

ابنة رجاء الجداوي تكشف تطورات حالتها الصحية

منذ حوالي 8 ساعات

بعد تخطي 35 ألف حالة.. 3 أسرار عن كورونا بمصر

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. إصابة ابنة فريد شوقي بفيروس "كورونا"

منذ حوالي 6 ساعات

خبر سار.. الإعلان عن موعد انتهاء فيروس كورونا

منذ ساعة و نصف

كارتيرون يفكر في بديل لتعويض رحيل لاعب الزمالك المغضوب عليه

منذ أقل من ساعتين

صالح جمعة يحسم موقفه من الانضمام إلى الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

"الصحة" السعودية تكشف سبب ارتفاع حالات الإصابة والوفيات

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الصحة: تسجيل 1385 إصابة بفيروس كورونا.. و35 وفاة

منذ ساعتين و 7 دقيقة

شرطان في الأهلي لضم محمد إبراهيم

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة للسيسي

منذ حوالي 19 ساعة

صدمة لبعض مصابي كورونا بشأن بلازما المتعافين

منذ حوالي 10 ساعة

أول رد من الشركة المسؤولة عن توفير لقاح أوكسفورد لمصر (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

موضوعات متعلقة

"الوطنية للإعلام" تقدم خدمات إعلامية للحكومة بـ38 مليار جنيه سنويا

"الوطنية للإعلام" تقرر صرف العلاوات المستحقة للعاملين بها

مفاجئة للعاملين بـ"الوطنية للإعلام" قبل عيد الأضحى

مفاجأة من 'الوطنية للإعلام' بشأن صرف العلاوات المتأخرة

الوطنية للإعلام: صرف المتبقي من علاوة 2016 خلال أيام

'الوطنية للإعلام' تعقد اجتماعًا لبحث مطالب العاملين

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:33 م

خبر سار.. الإعلان عن موعد انتهاء فيروس كورونا

عاجل.. تطورات جديدة بشأن مفاوضات سد النهضة (فيديو)

07:39 م

عاجل.. الصحة: تسجيل 1385 إصابة بفيروس كورونا.. و35 وفاة

08:55 م

عاجل.. إصابة ابنة فريد شوقي بفيروس "كورونا"

05:02 م

ابنة رجاء الجداوي تكشف تطورات حالتها الصحية

02:42 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كواليس خلافات الصحة والمال

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: تجارة العلم لا علاقة لها بالتربية.. ولا الغرض منها التعليم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا على صفيح ساخن