عزل 18 شخصا عقب إصابة عمدة قرية في البحيرة بكورونا

أصيب مساء اليوم الثلاثاء، عمدة قرية كفر السابي التابعة لمركز شبراخيت في محافظة البحيرة، بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" وفقا لنتائج تحاليل مستشفي صدر دمنهور.





وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبراخيت بالتنسيق مع الإدارة الصحية، بأعمال الرش والتطهير والتعقيم لمنزل العمدة "محمد.م.أ" 59 عاما، مقيم بقرية كفر السابي بمركز شبراخيت كإجراء احترازي ووقائي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.





كما تم حصر المخالطين للحالة الايجابية وعددهم 18 مخالطا وجمعيهم من أفراد أسرته وزملائه في العمل، وتقرر عزلهم منزليا لمدة أسبوعين علي ان يتم متابعتهم أولا بأول على مدار اليوم من قبل فرق الترصد والمتابعة.









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أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الثلاثاء، عن خروج 411 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 9786 حالة حتى اليوم.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 11071 حالة، من ضمنهم الـ 9786 متعافيًا.





وأضاف أنه تم تسجيل 1385 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 35 حالة جديدة.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الثلاثاء، هو 36829 حالة من ضمنهم 9786 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1306 حالات وفاة.



