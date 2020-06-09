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جناح الأهلي يقترب من هذا الدوري في الصيف

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 10:30 م
الأهلي
الأهلي
عمر محمد
اقترب الأنجولي جيرالدو كوستا نجم فريق النادي الأهلي من الرحيل في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بعد توصية السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأحمر للجنة التخطيط.

وأوصى السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح برحيل جيرالدو كوستا وافساح المجال للتعاقد مع مهاجم أجنبي سوبر في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وتلقى جيرالدو كوستا جناح فريق الأهلي عبر بعض شركات التسويق  عرضًا من نادي مولودية الجزائري للرحيل عن الفريق الأحمر في فترة الميركاتو الصيفي بعد رفض السويسري رينيه فايلر المدير الفني بقائه.

ويسابق الأهلي الزمن لتسويق جيرالدو كوستا جناح أول أغسطس الأنجولي وبيعه في الصيف من أجل افساح المجال للتعاقد مع مهاجم أجنبي سوبر في الميركاتو الصيفي بعد تحفظ السويسري فايلر على مهاجم حسنية أغادير المغربي.

ورفض السويسري فايلر فكرة التعاقد مع كريم البركاوي مهاجم فريق حسنية أغادير المغربي في الصيف بسبب عدم اعجابه بمستواه الفني بعد عرضه عن طريق بعض الوكلاء على مدرب الأهلي.

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