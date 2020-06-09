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اللجنة الأولمبية الدولية تشيد بمجهود بكين في إستضافة دورة الألعاب الأولمبية الشتوية عام 2022

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 10:28 م
بوابة الفجر

 عبرت اللجنة الأولمبية الدولية، عن سعادتها بالتقدم الذي أحرزته بكين في الطريق نحو استضافة دورة الألعاب الأولمبية الشتوية عام 2022.


وذكرت اللجنة الأولمبية الدولية أن اللجنة المنظمة لأولمبياد بكين تسعى لضمان عدم حدوث أي تعارض خاصة خلال صيف 2021 بين سير العمل في المرافق الرئيسية وبين دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في طوكيو عام 2021، بحسب وكالة "بلومبرج" اليوم الثلاثاء.


وأضاف البيان أن قدرة الخبراء الدوليين والمسؤولين والرياضيين على السفر إلى الصين ينبغي متابعتها عن كثب، مع اتخاذ إجراءات للتخفيف إذا ثبت أن القيود المفروضة تعرقل سير العمل.

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