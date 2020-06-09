برلمانية تروي رحلة تعافيها من كورونا

روت مهجة غالب عضو مجلس النواب، تفاصيل إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وكيف تدهورت حالاتها الصحية حتى استدعى الأمر نقلها إلى المستشفى.

وأوضحت "غالب"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي ببرنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، مساء الثلاثاء، أنها بدأت العلاج فى المنزل عند بداية إصابتها بفيروس كورونا ولكن بعد ذلك تدهورت حالتها مما استدعى ذهابها إلى المستشفى، وعندما بدأت فى التعافى عادت إلى المنزل لاستكمال العلاج، معلقة: "كنت أريد ترك السرير لشخص يكون فى حاجة إليه".

وأضافت عضو مجلس النواب أنها مازالت تخضع للعزل المنزلي ولديها بعض أعراض الفيروس، متوجهة بالشكر للأطقم الطبية على دورهم الكبير فى مواجهة الفيروس القاتل.





وبينت أن الأعراض تأتي لها على فترات، ولكنها ليست شديدة كما كانت فى السابق، مشيرة إلى أنها لم يتم حقنها ببلازما المتعافين حتى الآن.





ووجهت رسالة إلى الشعب المصري، قائلة:" لازم الناس تساعد الطاقم الطبى، وتحافظ على نفسها، مخالفة التعليمات الصحية والوقائية تؤدى إلى الهلاك، مشددة على أن جائحة كورونا أزمة عالمية وليست مصرية فقط، وعلينا الأخذ بالأسباب".





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أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الثلاثاء، عن خروج 411 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 9786 حالة حتى اليوم.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 11071 حالة، من ضمنهم الـ 9786 متعافيًا.





وأضاف أنه تم تسجيل 1385 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 35 حالة جديدة.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الثلاثاء، هو 36829 حالة من ضمنهم 9786 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1306 حالات وفاة.



