Advertisements

برلمانية تروي رحلة تعافيها من كورونا

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 11:13 م
النائبة مهجة غالب
النائبة مهجة غالب
داليا الحسين
روت مهجة غالب عضو مجلس النواب، تفاصيل إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وكيف تدهورت حالاتها الصحية حتى استدعى الأمر نقلها إلى المستشفى.

وأوضحت "غالب"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي ببرنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، مساء الثلاثاء، أنها بدأت العلاج فى المنزل عند بداية إصابتها بفيروس كورونا ولكن بعد ذلك تدهورت حالتها مما استدعى ذهابها إلى المستشفى، وعندما بدأت فى التعافى عادت إلى المنزل لاستكمال العلاج، معلقة: "كنت أريد ترك السرير لشخص يكون فى حاجة إليه".

وأضافت عضو مجلس النواب أنها مازالت تخضع للعزل المنزلي ولديها بعض أعراض الفيروس، متوجهة بالشكر للأطقم الطبية على دورهم الكبير فى مواجهة الفيروس القاتل.

وبينت أن الأعراض تأتي لها على فترات، ولكنها ليست شديدة كما كانت فى السابق، مشيرة إلى أنها لم يتم حقنها ببلازما المتعافين حتى الآن.

ووجهت رسالة إلى الشعب المصري، قائلة:" لازم الناس تساعد الطاقم الطبى، وتحافظ على نفسها، مخالفة التعليمات الصحية والوقائية تؤدى إلى الهلاك، مشددة على أن جائحة كورونا أزمة عالمية وليست مصرية فقط، وعلينا الأخذ بالأسباب".

اقرأ أيضا.. أخر احصائيات كورونا في مصر

أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الثلاثاء، عن خروج 411 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 9786 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 11071 حالة، من ضمنهم الـ 9786 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1385 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 35 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الثلاثاء، هو 36829 حالة من ضمنهم 9786 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1306 حالات وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مستشفى مجلس النواب كورونا علاج بوابة الفجر الصحة

أخبار تهمك

مخطط الأهلي الجديد لخطف سيرينو من صن داونز

منذ ساعتين و 7 دقيقة

الزمالك يقترب من حسم صفقته الصيفية الأولى

منذ نصف ساعة

جناح الأهلي يقترب من هذا الدوري في الصيف

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة للسيسي

منذ حوالي 20 ساعة

ابنة رجاء الجداوي تكشف تطورات حالتها الصحية

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. تطورات جديدة بشأن مفاوضات سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

أول رد من الشركة المسؤولة عن توفير لقاح أوكسفورد لمصر (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. إصابة ابنة فريد شوقي بفيروس "كورونا"

منذ حوالي 7 ساعات

بعد تخطي 35 ألف حالة.. 3 أسرار عن كورونا بمصر

منذ حوالي 13 ساعة

صالح جمعة يحسم موقفه من الانضمام إلى الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

شرطان في الأهلي لضم محمد إبراهيم

منذ حوالي 6 ساعات

خبر سار.. الإعلان عن موعد انتهاء فيروس كورونا (فيديو)

منذ ساعتين و 33 دقيقة

الصحة تكشف نسبة التعافي باستخدام بلازما الدم

منذ أقل من نصف ساعة

بشرى سارة للأهلي والزمالك بشأن ضم نجم الترجي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الصحة: تسجيل 1385 إصابة بفيروس كورونا.. و35 وفاة

منذ حوالي 3 ساعات

مناشدة عاجلة من وزيرة الصحة للمواطنين بشأن نقص الأدوية (فيديو)

منذ حوالي 23 ساعة

موضوعات متعلقة

غلق فرع بنك القاهرة في بلبيس بعد إصابة موظف بكورونا

دليل العزل المنزلي للمصاب بكورونا (فيديو)

عاجل.. إصابة نائبة محافظ أسوان بفيروس كورونا

رسالة مطمئنة من "العليا للفيروسات" للمصريين بشأن إصابات كورونا

"الصحة" تعلن بشرى سارة في إحصائيات حالات التعافي من كورونا

40 حالة.. مصر تسجل أعلى معدل وفاة يومي بفيروس كورونا

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:33 م

خبر سار.. الإعلان عن موعد انتهاء فيروس كورونا (فيديو)

عاجل.. تطورات جديدة بشأن مفاوضات سد النهضة (فيديو)

07:39 م

عاجل.. إصابة ابنة فريد شوقي بفيروس "كورونا"

05:02 م

عاجل.. الصحة: تسجيل 1385 إصابة بفيروس كورونا.. و35 وفاة

08:55 م

ابنة رجاء الجداوي تكشف تطورات حالتها الصحية

02:42 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كواليس خلافات الصحة والمال

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: تجارة العلم لا علاقة لها بالتربية.. ولا الغرض منها التعليم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا على صفيح ساخن