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تفاصيل اكتشاف 6 نسخ من فيروس كورونا منتشرة حول العالم
الأربعاء 10/يونيو/2020 - 07:30 ص
زينب وهبه
منذ بداية ظهور فيروس كورونا يحاول العلماء بشتى الطرق والأبحاث معرفة كيف يتطور هذا الفيروس الذي يطلفون عليه "كوفيد 19"، عن طريق مئات الأبحاث والدراسات، واتضح للعلماء أنه سريع في تطوره مثل فيروس الإنفلونزا ولكن كوفيد 19 يزداد غموضًا عنه بما يحمله من آثار ونتائج مختلفة للعدوى وخصائص الفيروس.
ومؤخرًا اكتشف العلماء أن هناك 6 نسخ من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، منتشرة بشكل غير متساو في كل أنحاء العالم وتختلف وتتنوع في إصاباتها، يتواجد بعضها في الولايات المتحدة الأمريكية والأخرى في أوروبا وأمريكا اللاتينية.
وترصد بوابة "الفجر" التفاصيل في السطور التالية:
بحسب ما ذكره الموقع العلمي "بيوريكسف" أنه بعد إجراء فحص لما يزيد عن 10 آلاف عينة من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وذلك على مستوى مناطق مختلفة في جميع أنحاء العالم وبعد تحليل بنية الفيروس اتضح أن هناك 6 نسخ منتشرة حتى الآن في جميع أنحاء العالم.
وقال الباحثون وهم علماء الأوبئة بجامعة بنسلفانيا الأمريكية: "لقد ابتكرنا خوارزمية، يمكن بمساعدتها وضع تسلسل سريع لجينوم الفيروس وتوحيد النتائج في مجموعات. وبهذه الطريقة درسنا 10.4 ألف شكل من الفيروس
SARS-CoV-2 واتضح لنا، أن هناك ست نسخ للفيروس منتشرة في العالم".
وبعد هذه الدراسة بدأت الفرق البحثية في تقليل حجم البيانات والتي أجروا عليها التحاليل، واستطاعوا أن يحصروا الإختلافات في الحمض النووي البكتيري أو الحمض النووي الفيروسي، والتي بدورها تعمل على تغيير بنية البروتينات أو جزيئات الإشارة بشكل مميز، وما لها من آثار في طبيعة نشاط المصابين بها وباستخدام التقنية ذاتها استطاعت الفرق البحثية أن يجمعوا مسببات فيروس كورونا في 6 مجموعات كبيرة من النُسخ، تضم السلالات البكتيرية والفيروسية والتي لها صلة وعلاقة بها.
النسخ المنتشرة حول العالم
ومن خلال التقسيم "كوفيد 19"، إلى 6 نسخ، تبين أنها منتشرة بشكل غير متساو في جميع أنحاء العالم حيث النسخ المنتشرة بالفعل الآن في الولايات المتحدة الأمريكية فقط تنحصر في نسختين هما المجموعتين: CC258 وCC256، أما النسختين المنتشرتين في قارة أوروبا هما المجموعتين: CC225 وCC70، والنسخة المنتشرة في قارة أمريكا اللاتينية هي المجموعة: CC300.
وبعد التوصل إلى هذه النتائج المهمة، عزل الفريق البحثي هذه التغيرات والتي حدثت في معظم سلالات كوفيد 19 وكان من المدهش أن الفريق اكتشف وجود أجزاء في بنية الفيروس لم يحدث لها أي تغيرات منذ بداية ظهور وباء كوفيد 19.
وبحسب ما ذكرته شبكة " بي بي سي" لندن أوضح علماء في بريطانيا أنهم توصلوا إلى "نسخ مختلفة بعض الشيء" في عدة مناطق مختلفة في أنحاء بريطانيا، ويسعى الفريق البحثي في معهد كوادرم أن يضع خريطة جينية لكوفيد 19 بحسب مناطق انتشاره وتفشيه، كما توصلوا إلى نتائج أولية اتضح من خلالها أن نُسخ الفيروس الذي ينتشر في شرق بريطانيا تختلف عن الفيروس في اسكتلندا.
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