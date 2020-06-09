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نجم ميلان يعلن تعرضه للسرقة

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 10:27 م
بوابة الفجر
وكالات

 


أعلن صامويل كاستييخو، لاعب وسط نادي ميلان الإيطالي، تعرضه للسرقة تحت تهديد السلاح اليوم الثلاثاء من قبل اثنين من الصبية في مدينة ميلانو الإيطالية، ومع ذلك أكد أنه بخير وأن المعتدين أخذوا ساعته فقط.

 

ونقلت وكالة "أوروبا برس" ما نشره كاستييخو صاحب الـ25 عامًا على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" حيث قال :" في ميلانو كل شيء جيد؟ اثنان من الصبية سرقوني بمسدس مصوب إلى وجهي".

 

وكان لاعب خط الوسط في سيارته عندما اعتدى عليه اللصان، وصوبا مسدس نحوه، وأجبراه أن يعطيهما ساعته قبل أن يلوذا بالفرار. وبعد ذلك، قام اللاعب بإبلاغ الشرطة.

 

وأضاف اللاعب في ختام رسالته :" لقد أخذوا ساعتي فقط. أنا بخير، شكرا للجميع".

 

يذكر أن عقد كاستييخو مع ميلان مستمر حتى 2023.

 

ومن المنتظر أن تعود منافسات الدوري الإيطالي قريبا بعد فترة من التوقف بسبب وباء فيروس كورونا.

 

وظل كاستييخو في مدينة ميلانو خلال فترة غلق البلاد حتى لا يعرض أي شخص من عائلته للخطر.

 

وقال في مقابلة مع شبكة "سكاي إيطاليا" يوم 23 مارس :" الموقف هنا لم يكن سهلا، كان هناك العديد من المصابين، وقررت البقاء في ميلانو".

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