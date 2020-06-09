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"الصحة" السعودية تكشف سبب ارتفاع حالات الإصابة والوفيات

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 10:13 م
متحدث وزارة الصحة السعودية
متحدث وزارة الصحة السعودية
الفجر السعودي
كشف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة السعودية، الدكتور محمد العبدالعالي، عن أسباب ارتفاع حالات الوفيات اليومية خلال الفترة الماضية.

وقال متحدث الصحة: لوحظ خلال الفترة الماضية الارتفاع الواضح في حالات الوفيات اليومية وهذا الارتفاع يواكب الارتفاع في منحنى الحالات المؤكدة، ولهذا فارتفاع الحالات النشطة ارتبط بأمر مهم جدًا وهو أن نسبة الانتشار بالمخالطة المجتمعية قد رصد ارتفاعها في الآونة الأخيرة.

وأضاف، أن هذه الانتشارات كانت للأسف في قرابة 40% من الحالات التي جرى الاستقصاء والتقصي الوبائي لها إذ اتضح ارتباطها بوجود مخالطة مجتمعية وأغلبها كان لشاب أو شابة خرجا لمناشط أو تنقل أو تحرك واكتسبا العدوى من تجمعات.

وجدد العبدالعالي التوصية لكل من لديه أعراض أو يرغب التقييم استخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق موعد، أو الاستفسار أو الاستشارة على رقم مركز اتصال الصحة 937 على مدار الساعة، أو من خلال تطبيق "الواتساب" من خلال الرقم 920005937.

هذا وأعلنت وزارة الصحة السعودية، أن مدينة الرياض تتصدر قائمة المدن في حالات الإصابة بفيروس كورونا مسجلة 900 حالة، من أصل 3121 حالة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وجاءت مدينة جدة في المرتبة التالية مسجلة 572 حالة، ثم مكة المكرمة 279 حالة، والمدينة المنورة 170 حالة، والدمام 149 حالة، والهفوف 144 حالة، والقطيف 121 حالة، والخبر 86 حالة، والطائف 76 حالة، والمبرز 53 حالة، والمزاحمية 51 حالة، والجبيل 49 حالة.

وخميس مشيط 47 حالة، والظهران 46 حالة، والدرعية 28 حالة، وبريدة 26 حاة، وأحد رفيدة 24 حالة، وأبها 19 حالة، والخرج 18 حالة، وحوطة بني تميم 17 حالة، والجفر 14 حالة، وفوى وجازان 13 حالة لكل منها.

ونجران ووادي الدواسر 10 حالات لكل منها، وينبع وظهران الجنوب 9 حالات لكل منها، بيشة وتبوك 8 حالات لكل منها، ووادي بني هشبل وراس تنورة وعرعر ورفائع الجمش 7 حالات لكل منها.

ومحايل عسير وحفر الباطن وعفيف والخاصرة وشقراء 6 حالات لكل منها، والنعيرية وحائل والدلم والقويعية 5 حالات لكل منها، والنماص وتبالة والسليل 4 حالات لكل منها، والعيون والمخواة والسحن وتنومة والبطحاء ورابغ وشرورة 3 حالات لكل منها.

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متحدث وزارة الصحة السعودية الوفيات الشرور الدكتور محمد العبدالعالي الاصابة اصل اسباب ارتفاع 900 حالة 3121

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