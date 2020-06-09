"الصحة" السعودية تكشف سبب ارتفاع حالات الإصابة والوفيات

كشف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة السعودية، الدكتور محمد العبدالعالي، عن أسباب ارتفاع حالات الوفيات اليومية خلال الفترة الماضية.





وقال متحدث الصحة: لوحظ خلال الفترة الماضية الارتفاع الواضح في حالات الوفيات اليومية وهذا الارتفاع يواكب الارتفاع في منحنى الحالات المؤكدة، ولهذا فارتفاع الحالات النشطة ارتبط بأمر مهم جدًا وهو أن نسبة الانتشار بالمخالطة المجتمعية قد رصد ارتفاعها في الآونة الأخيرة.





وأضاف، أن هذه الانتشارات كانت للأسف في قرابة 40% من الحالات التي جرى الاستقصاء والتقصي الوبائي لها إذ اتضح ارتباطها بوجود مخالطة مجتمعية وأغلبها كان لشاب أو شابة خرجا لمناشط أو تنقل أو تحرك واكتسبا العدوى من تجمعات.





وجدد العبدالعالي التوصية لكل من لديه أعراض أو يرغب التقييم استخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق موعد، أو الاستفسار أو الاستشارة على رقم مركز اتصال الصحة 937 على مدار الساعة، أو من خلال تطبيق "الواتساب" من خلال الرقم 920005937.



