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إيبارشية المنيا وأبو قرقاص تنظم خدمة للصحة النفسية أون لاين

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 10:18 م
أرشيفية
أرشيفية
حازم رفعت
تنظم إيبارشية المنيا وابوقرقاص للأقباط الأرثوذكس، برئاسة الأنبا مكاريوس، خدمة للصحة النفسية اون لاين بعنوان « الحياة الأفضل للصحة النفسية ومكافحة الإدمان».

ومن المقرر ان يتم عمل محاضرات متخصصة في الصحة النفسية والطب النفسي أون لاين علي الصفحة الرسمية للخدمة أيام الأحد والجمعه من كل أسبوع الساعه العاشرة مساءً، من اطباء متخصصين في الامراض النفسية.

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تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعشية القديس الأنبا ابرام أسقف الفيوم حيث نشرت قصته على الصفحة الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي " فيس بوك " وذكرت أن اسمه كان بولس وولد عام ١٨٢٩، بعزبة جلدة مركز ملوي مديرية المنيا من والدين تقيين فربياه تربية مسيحية وأدخلاه الكتاب، رسمه الأنبا يوساب أسقف صنبو شماسا علي كنيسة بلدته، ومال قلبه إلى الرهبنة فقصد دير المحرق ورسم راهبا باسم بولس غبريال المحرقي في ١٩ من عمره. 

أحبه الرهبان وسمع به الأنبا ياكوبوس أسقف المنيا ورقاه إلى رتبة قس، أختاره الرهبان رئيسا لهم بعد وفاة رئيسهم، ورقي قمصا ولبث خمس سنوات رئيسا للدير كان فيها الدير ملجأ لآلاف الفقراء حتى أطلق عليه لقب أب الفقراء، اعتزل الرئاسة وترك دير المحرق وذهب إلى دير البرموس وأقام به مدة لا عمل له إلا درس الكتاب وتعليم الرهبان، وفي سنة ١٨٨١م اختاره البابا كيرلس الخامس أسقفا لأبرشية الفيوم والجيزة فتمت رسامته باسم الأنبا أبرآم وقد اشتهر في مدة أسقفيته بأمرين: الأول: عطاياه للفقراء الكثيرين الذين كانوا يقصدون دار الأسقفية فيهبهم كل ما يكون لديه من المال.

أما الثاني فهو الأيمان التي جرت بواسطتها علي يديه آيات شفاء،كان ذا صفات نقية،،إنكاره لذاته وزهده حتى أن البطريرك لما أراد أن يرفعه إلى رتبة المطرانية اعتذر عن قبولها، وانتقل الأنبا ابرآم إلى فردوس النعيم في ٣ بؤونة سنة ١٦٣٠ ش(١٠ يونية ١٩١٤م) فشيعه إلى القبر أكثر من عشرة آلاف نفس من المسلمين والمسيحيين ووضع جثمانه الطاهر في المقبرة في دير العذراء بالعزب وقد ظهرت منه آيات كثير بعد وفاته.

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