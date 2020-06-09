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"السلع التموينية" تطرح مناقصة دولية جديدة لشراء القمح

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 10:15 م
بوابة الفجر
وكالات

أصدرت الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية مناقصة اليوم الثلاثاء لشراء كمية غير محددة من القمح من موردين عالميين للشحن في الفترة من 12 إلى 22 يوليو .

وقال نائب رئيس الهيئة أحمد يوسف إن الهيئة تسعى لشراء شحنات من القمح اللين و/أو قمح الطحين من الولايات المتحدة وكندا واستراليا وفرنسا وألمانيا وبولندا والأرجنتين وروسيا وقازاخستان وأوكرانيا ورومانيا وبلغاريا والمجر وباراجواي وصربيا.

ويجب أن تصل عروض القمح إلى الهيئة بحلول الساعة 1200 بالتوقيت المحلي (1000 بتوقيت جرينتش) يوم الأربعاء. وستعلن نتائج المناقصة بعد الساعة 1530 بالتوقيت المحلي في اليوم نفسه.

وستدفع الهيئة ثمن القمح بموجب نظام الدفع المؤجل لمدة 180 يوما.

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