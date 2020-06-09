بعد الهجوم عليه.. أحمد شوقي يقدم استقالته من مهرجان القاهرة السينمائي

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بعد الهجوم الشديد الذي تعرض له الناقد أحمد شوقي، قام بتقديم استقالته بعد مدة قصيرة من إعلانه تولي منصب المدير الفني الجديد لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته ال42 والتي من المفترض أن تقام من 19-28 نوفمبر.





وأكدت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي على التزامه بالاستمرار في التحضير للدورة ال42 التي سيتم الإعلان عن بعض تفاصيلها في غضون الأسابيع القادمة مع الاستمرار بالتمسك بمبادئ وقيم المهرجان مثل التعددية وتواصل الثقافات وإلقاء الضوء على الأصوات السينمائية الجديدة وتوفير منصة للمواهب السينمائية حول العالم والمساهمة في تطويرصناعة السينما المحلية والإقليمية.





يشار إلي أن الناقد أحمد شوقي، كان تعرض لجهوم شرس من قبل رواد موقع التواصل الاجتماعي بعد الإعلان عن تولي منصب المدير الفني لمهرجان القاهرة السينمائي