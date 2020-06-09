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مانشستر يوناتيد يسعى لضم نجم الريال

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 09:59 م
ريال مدريد
ريال مدريد
الفجر الرياضي
يسعى مانشستر يونايتد الانجليزي في تعزيز صفوفه بصفقة من نظيره ريال مدريد، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وأشارت صحيفة "سبورت"، فإن مانشستر يونايتد يعتبر أكثر الفرق اهتمامًا بالحصول على خدمات الكولومبي خاميس رودريجيز نجم ريال مدريد، وكان المان يونايتد قد قدم عرضًا لضم اللاعب الصيف الماضي مقابل 40 مليون يورو ، ونوهت الصحيفة أن خاميس رودريجيز يتمتع باهتمام متزايد من جانب إيفرتون وأتلتيكو مدريد.


وعلى الرغم من رغبة ريال مدريد في الحصول على 55 مليون يورو من وراء بيع اللاعب، إلا أنه من المتوقع إتمام الصفقة مقابل 35 مليون يورو، وينتهي عقد خاميس مع الملكي بنهاية الموسم المقبل، الأمر الذي من شأنه أن يُعجل بمسألة بيع اللاعب هذا الصيف، في ظل خروجه من حسابات مدربه زين الدين زيدان.

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