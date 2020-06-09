مانشستر يوناتيد يسعى لضم نجم الريال

وأشارت صحيفة "سبورت"، فإن مانشستر يونايتد يعتبر أكثر الفرق اهتمامًا بالحصول على خدمات الكولومبي خاميس رودريجيز نجم ريال مدريد، وكان المان يونايتد قد قدم عرضًا لضم اللاعب الصيف الماضي مقابل 40 مليون يورو ، ونوهت الصحيفة أن خاميس رودريجيز يتمتع باهتمام متزايد من جانب إيفرتون وأتلتيكو مدريد.

وأشارت صحيفة "سبورت"، فإن مانشستر يونايتد يعتبر أكثر الفرق اهتمامًا بالحصول على خدمات الكولومبي خاميس رودريجيز نجم ريال مدريد، وكان المان يونايتد قد قدم عرضًا لضم اللاعب الصيف الماضي مقابل 40 مليون يورو ، ونوهت الصحيفة أن خاميس رودريجيز يتمتع باهتمام متزايد من جانب إيفرتون وأتلتيكو مدريد.