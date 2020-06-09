بـ 75 مليون يورو.. تشيلسي يقترب من حسم الصفقة الذهبية





كشفت تقارير صحفية بريطانية أن تشيلسي يرغب بشدة في التعاقد مع كاي هافيرتز نجم خط وسط باير ليفركوزن الألماني في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة .





وأفادت صحيفة ديلي ميل البريطانية بأن تشيلسي سيبذل كل جهده من أجل التعاقد مع النجم الشاب البالغ من العمر 20 عامًا في الصيف المقبل.





وأكدت الصحيفة البريطانية أن تشيلسي يجهز عرضًا تبلغ قيمته 75 مليون جنيه إسترليني من أجل الفوز بخدمات هافيرتز علمًا بأن العديد من الأندية الأوروبية ترغب في الحصول على خدمات النجم الشاب.





وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن كاي هافيرتز يلعب مع الفريق الأول لباير ليفركوزن منذ عام 2016 وخاض مع الفريق الألماني 143 مباراة وسجل 43 هدفاً وصنع 30 هدف آخرين وينتهي عقده في صيف 2022.











