فرنسا: تسجيل 87 حالة وفاة و403 إصابة جديدة بكورونا





أعلنت السلطات الصحية الفرنسية، مساء اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 403 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى 154591 حالة .





وأضافت السلطات الصحية: أنه تم تسجيل 87 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا؛ يصل إجمالي الوفيات الناجمة عن الفيروس إلى 29296.



