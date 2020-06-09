تفاصيل اجتماع وزير التنمية المحلية مع مجلس النواب

كشف النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تفاصيل اجتماع اللجنة مع اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، بمجلس النواب.





وقال رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن وزير التنمية المحلية وعد بتشكيل لجنة في كل محافظة للتعامل مع التراخيص التي تم تحصينها.





وأضاف النائب أحمد السجينى، خلال مداخلة هاتفية مع خالد أبو بكر، خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، أن اللجنة طالبت خلال الاجتماع اليوم بتحديد قرار وقف تراخيص البناء في عواصم المحافظات الكبرى.





وتابع أن البرلمان يقف مع الحكومة وقفة جادة فى مسالة التصدى لمخالفات البناء، مشيدا بتوجيهات رئيس الجمهورية بالتصدى لمخالفات البناء والتعامل بحسم مع المخالفين فى ظل ازمة فيروس كورونا، وهو ما يؤكد صدق وإخلاص الرئيس للمصلحة الوطنية، معقبًا أن لجنة الإدارة المحلية وأعضائها لا يمكن أن يوجهوا بالرجوع عن القرار، لكن لابد من أن يكون له استكمال وتفسير وإعادة طرح فلسفته ومراده، فهذا الطرح للقرار جاء بناء على توجيهات رئاسية، والمفروض أن يتم أخذ هذا المراد وتفصيله على التوجيه الرئاسي.





وقال اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، إننا نستهدف التصدى بحسم لمخالفات البناء ومواجهة الفساد، وبؤر الفساد فى المحليات بالإدارات الهندسية، خاصة، متابعا: لدينا عجز شديد فى الإدارات الهندسية وبعضها استعانت بموظفين وعاملين، مما فتح مجالا للفساد، مؤكدًا أنه سيتم محاسبة أى عنصر فاسد أو مقصر، وهناك وقائع كشفتها الرقابة الإدارية، وهى أعداد ليست بسيطة، واتخذنا إجراءات كثيرة وأوقفنا ترقيات ناس، وآخرين تم نزولهم درجة أقل.





وأضاف خلال حضوره اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة المهندس أحمد السجينى، أنه استمع لوجهات نظر أعضاء مجلس النواب بشأن قرار وقف تراخيص البناء لمدة 6 أشهر، مشيرا إلى أنه جلس خلال هذه الفترة بعد صدور القرار مع نقابة المهندسين وتناول الموضوع معها على المستوى الاقتصادى، وكانت هناك جلسة له مع رئيس مجلس الوزراء ووزيرى الداخلية والإسكان لبحث الموقف، وبشأن وضع الناس التى اكتسبت مراكز قانونية بحصولها على الرخصة، مشددا على أن القرار هدفه المواجهة والتصدى للمخالفات والتاكد من توفر جميع الاشتراطات.