بعد أزمة شوبير وجعفر.. نجوم رفعوا شعار "ابن الوز عوام" في الكرة المصرية (تقرير)

آثار تسريب عقد سيف جعفر لاعب الزمالك الصاعد ضجة كبيرة في الشارع الرياضي المصري وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعدما ثبت وفقًا للعقد المُسرب تقاضي اللاعب الشاب 6 مليون جنيه مع الفريق الأبيض، وهو رقم ضخم بالنسبة للاعب ناشئ.





ورد فاروق جعفر نجم الكرة المصرية والزمالك السابق بأن عقد نجله سيف جعفر مع الزمالك بقيمة 6 مليون جنيه في 5 سنوات، وأن اللاعب يحصل على 700 ألف جنيه شاملة الضرائب بالموسم الواحد.





من جانبه أكد مرتضى منصور أن مصطفي شوبير حارس مرمي النادي الأهلي ونجل الإعلامي أحمد شوبير يتقاضي مع المارد الأحمر 5 مليون جنيه في الموسم الواحد، كنوع من المجاملة لوالده نجم الفريق السابق، مشيرًا إلي أن سيف جعفر يحصل على 750 ألف جنيه بالموسم شاملة الضرائب.





الضجة التي حدثت بسبب سيف جعفر ومصطفي شوبير، دفعت بعض الجماهير لفتح ملف أبناء النجوم السابقين في الكرة المصرية، وهل كرة القدم مجرد إرث يتوارثه الأبناء من الآباء في مصر أم هناك من يمتلك الموهبة الحقيقية؟





وشهدت السنوات الماضية تألق ونجاح بعض أبناء اللاعبين القدامى في إكمال مسيرة الآباء في الملاعب المصرية، وأثبتوا للجميع أنهم يمتلكون الموهبة الكروية وأن تواجدهم ليس لمجرد "التوريث" وكتبوا تاريخًا خاصًا لهم وحققوا نجاحات عديدة رافعين شعار "إبن الوز عوام".





ويستعرض "الفجر الرياضي" أبرز أبناء النجوم القدامى الذين تألقوا في الملاعب المصرية:-





هشام يكن:





يأتي هشام يكن مدافع الزمالك السابق ونجل نجم الكرة المصرية الراحل يكن حسين على رأس قائمة أبرز أبناء النجوم القدامي الذين تألقوا بالملاعب المصرية، حيث أثبت بالدليل القاطع صحة المثل المصري الشهير "اللي خلف مماتش"، واستطاع بفضل موهبته إكمال مشوار والده الناجح مع الساحرة المستديرة بمصر، وحقق العديد من النجاحات والبطولات خلال مشواره مع النادي الزمالك، كما كان ضمن كتيبة منتخب مصر بقيادة محمود الجوهري والتي شاركت في بطولة كأس العالم 1990.





حازم إمام:





نجل الراحل حمادة إمام نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق وحفيد يحيي الحرية إمام حارس مرمي منتخب مصر السابق، ويعد "حازم" واحد من أفضل المواهب الكروية في تاريخ كرة القدم المصرية، لعب خلال مشواره الكروي ضمن صفوف نادي الزمالك وحقق معه العديد من النجاحات والبطولات وأكمل المسيرة الناجحة لوالده وجده بالملاعب المصرية وحصد بعض الألقاب مع منتخب مصر، كما خاض تجربة احترافية في إيطاليا كأول لاعب مصري وعربي يحترف بالدوري الإيطالي، وعاد بعدها للزمالك ليكمل مشوار النجاح حتي وصل لمحطته الأخيرة وأعلن اعتزال كرة القدم.





شريف إكرامي:





نجل "وحش إفريقيا" إكرامي الشحات حارس مرمي الأهلي ومنتخب مصر السابق، بدايته كانت في قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، رحل بعدها لتجربة احترافية في تركيا ضمن صفوف نادي أنقرة، وفي عام 2009 احترف في فريق فينورد الهولندي، وعاد بعدها لمصر وانضم لصفوف الجونة، ثم انتقل لبيته الأهلي مجددًا ولعب معه 9 سنوات تقريبًا حقق خلالها العديد من البطولات المحلية والإفريقية والأرقام القياسية قبل أن يعلن رحيله عن الفريق نهاية الموسم الحالي لينضم لبيراميدز.





أحمد شديد قناوي:





ابن لاعب المنيا السابق شديد قناوي، واحد من النجوم الذين رفعوا شعار "ابن الوز عوام" بالكرة المصرية، بعدما أكمل مسيرة والده بالملاعب، وتألق خلال مشواره مع النادي الأهلي وحصد معه عدد من الألقاب والبطولات، وبعد رحيله عن القلعة الحمراء لم تنتهي مسيرته وأكمل المشوار مع عدة أندية محلية لعب لها أبرزهم المصري البورسعيدي وطلائع الجيش وأسوان والإنتاج الحربي، وحقق بعض الأرقام المميزة خلال مشاركاته ببطولة الدوري الممتاز.





عمر جابر:





عندما نتحدث عن أبناء النجوم بالكرة المصرية، لا يمكن أن نغفل اسم عمر جابر الظهير الأيمن لفريق بيراميدز ونجل محمود جابر نجم الإسماعيلي السابق، لعب "عمر" ضمن صفوف النادي الزمالك وتألق معه بشكل لافت للأنظار وحقق معه بعض البطولات والألقاب قبل رحيله إلي سويسرا لخوض تجربة احترافية مع بازل لكنه لم يستمر طويلا وانضم لفريق لوس أنجلوس، بعدها عاد لمصر وانضم لفريق بيراميدز ويقدم معه عروضًا مميزة في الفترة الحالية وبات مرشحا للعودة للقلعة البيضاء.





محمد النني:





تضم قائمة أبناء النجوم السابقين بالكرة المصرية اسم محمد النني نجل ناصر النني لاعب بلدية المحلة السابق، تخرج النني من قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، وانتقل بعدها للعب ضمن صفوف المقاولون العرب، ونجح في الحصول على عرض احتراف في سن مبكرة ضمن صفوف نادي بازل السويسري والذي حقق معه عدد من النجاحات رفقة زميله السابق محمد صلاح، وانتقل منه إلي نادي أرسنال الإنجليزي ليواصل مشواره الناجح في أوروبا، ويلعب حاليًا معارًا لفريق بشكتاش التركي.





أحمد أيمن منصور:





ومن النجوم الشباب أبناء لاعبي مصر القدامى، أحمد أيمن منصور مدافع بيراميدز الحالي ونجل أيمن منصور نجم الزمالك والكرة المصرية السابق، والذي استطاع أن يفرض اسمه بقوة على الساحة الكروية المصرية في وقت قصير وأثبت أنه مدافع من طراز فريد، وقدم عروضًا قوية رفقة النادي المصري البورسعيدي تحت قيادة مدربه السابق حسام حسن مما لفت أنظار كبار الأندية إليه لينتقل إلي بيراميدز وقدم معه مستويات رائعة جعلت الأهلي والزمالك يتنافسان للحصول على خدماته.



