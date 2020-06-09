كارتيرون يفكر في بديل لتعويض رحيل لاعب الزمالك المغضوب عليه

يبدو أن موسم الانتقالات الحالي سيشهد تطورات كبيرة في قائمة الفريق الأول لنادي الزمالك، ويدرس مجلس إدارة الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، في الوقت الحالي مستقبل عدد من لاعبي الصف الثاني بالفريق، الذين لم يكن لهم أي دور خلال المرحلة الماضية.

يبدو أن موسم الانتقالات الحالي سيشهد تطورات كبيرة في قائمة الفريق الأول لنادي الزمالك، ويدرس مجلس إدارة الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، في الوقت الحالي مستقبل عدد من لاعبي الصف الثاني بالفريق، الذين لم يكن لهم أي دور خلال المرحلة الماضية.

وكشف عدد من التقارير الصحفية عن نية المجلس الأبيض في الاستغناء عن خدمات لاعب وسط الفريق محمد حسن، ولكن في حال التعاقد مع لاعب جديد في نفس المركز.

وكشف عدد من التقارير الصحفية عن نية المجلس الأبيض في الاستغناء عن خدمات لاعب وسط الفريق محمد حسن، ولكن في حال التعاقد مع لاعب جديد في نفس المركز.

ووضعت ادارة الزمالك عددا من اللاعبين في الوقت الراهن، أمام المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون للأختيار من بينهم، وذلك بعد خروج محمد حسن عن معظم مباريات فريقه في الموسم الحالي، بعدما تعرض للإصابة بقطع في غضروف الركبة، قبل نهاية الموسم الماضي.



