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كارتيرون يفكر في بديل لتعويض رحيل لاعب الزمالك المغضوب عليه

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 09:26 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
يبدو أن موسم الانتقالات الحالي سيشهد تطورات كبيرة في قائمة الفريق الأول لنادي الزمالك، ويدرس مجلس إدارة الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، في الوقت الحالي مستقبل عدد من لاعبي الصف الثاني بالفريق، الذين لم يكن لهم أي دور خلال المرحلة الماضية.

وكشف عدد من التقارير الصحفية عن نية المجلس الأبيض في الاستغناء عن خدمات لاعب وسط الفريق محمد حسن، ولكن في حال التعاقد مع لاعب جديد في نفس المركز.

ووضعت ادارة الزمالك عددا من اللاعبين في الوقت الراهن، أمام المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون للأختيار من بينهم، وذلك بعد خروج محمد حسن عن معظم مباريات فريقه في الموسم الحالي، بعدما تعرض للإصابة بقطع في غضروف الركبة، قبل نهاية الموسم الماضي.

ويمتلك الزمالك في هذا المركز ثلاثة لاعبين بجانب محمد حسن، ويأمل في التعاقد مع لاعب وسط له قدرات دفاعية لتعويض غياب طارق حامد أو فرجاني ساسي ومحمود عبدالعزيز والذي تعرض في بداية الموسم لقطع في الرباط الصليبي. 

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