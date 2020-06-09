Advertisements

نادي إماراتي يُهدد استمرار فايلر مع الأهلي

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 09:30 م
بوابة الفجر
حسام مجدي

أظهر أحد أندية الدوري الإماراتي الممتاز رغبة في التعاقد مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي في نهاية الموسم الجاري.

وأكدت تقارير صحفية إماراتية أن نادي الجزيرة الإماراتي قدم عرض ضخم للتعاقد مع فايلر ليتولى مهمة تدريب الفريق في الموسم القادم.

وأشارت التقارير إلى أن فايلر لم يحسم موقفه بشأن الاستمرار مع الأهلي أو الرحيل لكنه ينتظر عودة حركة الطيران ليسافر إلى سويسري ويتشاور مع زوجته بشأن مستقبله في الفترة المقبلة.

ويحاول مسؤولي القلعة الحمراء منذ فترة تجديد عقد رينيه فايلر لمدة موسمين قادمين ورفع راتبه مع الفريق بنسبة 20% هو وجهازه المعاون.

ويتواجد النادي الأهلي في صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 49 نقطة من أصل 17 مباراة خاضها الفريق الأحمر حتى الآن في بطولة الدوري.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فايلر الجزيرة الإماراتي الأهلي اخبار الاهلي

أخبار تهمك

مناشدة عاجلة من وزيرة الصحة للمواطنين بشأن نقص الأدوية (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. الصحة: تسجيل 1385 إصابة بفيروس كورونا.. و35 وفاة

منذ أقل من ساعتين

شرطان في الأهلي لضم محمد إبراهيم

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة للسيسي

منذ حوالي 19 ساعة

مانشستر يوناتيد يسعى لضم نجم الريال

منذ 33 دقيقة

عاجل.. بيان مهم بشأن مشاركة مصر في اجتماع سد النهضة

منذ حوالي 7 ساعات

صالح جمعة يحسم موقفه من الانضمام إلى الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. إصابة ابنة فريد شوقي بفيروس "كورونا"

منذ حوالي 5 ساعات

مخطط الأهلي الجديد لخطف سيرينو من صن داونز

منذ 33 دقيقة

ابنة رجاء الجداوي تكشف تطورات حالتها الصحية

منذ حوالي 8 ساعات

كارتيرون يفكر في بديل لتعويض رحيل لاعب الزمالك المغضوب عليه

منذ ساعة و 6 دقيقة

عاجل.. تطورات جديدة بشأن مفاوضات سد النهضة (فيديو)

منذ ساعتين و 52 دقيقة

بعد تخطي 35 ألف حالة.. 3 أسرار عن كورونا بمصر

منذ حوالي 11 ساعة

صدمة لبعض مصابي كورونا بشأن بلازما المتعافين

منذ حوالي 10 ساعات

"تاج الدين" يعلن نجاح لقاح كورونا.. وتوافره قريبا بالأسواق (فيديو)

منذ يوم

أول رد من الشركة المسؤولة عن توفير لقاح أوكسفورد لمصر (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

موضوعات متعلقة

عاجل.. أول رد من الأهلي على اتهامات الزمالك ضد رينيه فايلر

أخر تطورات تجديد عقد فايلر مع الأهلي

أخر تطورات ملف تجديد فايلر للأهلي

أخر تطورات تجديد عقد فايلر مع الأهلي

آخر تطورات تجديد عقد فايلر مع الأهلي

العين الإماراتي يخطط لخطف فايلر من الأهلي

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:39 م

عاجل.. تطورات جديدة بشأن مفاوضات سد النهضة (فيديو)

عاجل.. الصحة: تسجيل 1385 إصابة بفيروس كورونا.. و35 وفاة

08:55 م

عاجل.. إصابة ابنة فريد شوقي بفيروس "كورونا"

05:02 م

مخطط الأهلي الجديد لخطف سيرينو من صن داونز

09:59 م

ابنة رجاء الجداوي تكشف تطورات حالتها الصحية

02:42 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كواليس خلافات الصحة والمال

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: تجارة العلم لا علاقة لها بالتربية.. ولا الغرض منها التعليم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا على صفيح ساخن