نادي إماراتي يُهدد استمرار فايلر مع الأهلي





أظهر أحد أندية الدوري الإماراتي الممتاز رغبة في التعاقد مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي في نهاية الموسم الجاري.





وأكدت تقارير صحفية إماراتية أن نادي الجزيرة الإماراتي قدم عرض ضخم للتعاقد مع فايلر ليتولى مهمة تدريب الفريق في الموسم القادم.





وأشارت التقارير إلى أن فايلر لم يحسم موقفه بشأن الاستمرار مع الأهلي أو الرحيل لكنه ينتظر عودة حركة الطيران ليسافر إلى سويسري ويتشاور مع زوجته بشأن مستقبله في الفترة المقبلة.





ويحاول مسؤولي القلعة الحمراء منذ فترة تجديد عقد رينيه فايلر لمدة موسمين قادمين ورفع راتبه مع الفريق بنسبة 20% هو وجهازه المعاون.





ويتواجد النادي الأهلي في صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 49 نقطة من أصل 17 مباراة خاضها الفريق الأحمر حتى الآن في بطولة الدوري.



