أسعار النفط تتعافي بنهاية التعاملات بعد جلسة متقلبة

تعافت أسعار النفط بنهاية التعاملات اليوم الثلاثاء، بعد جلسة متقلبة مع توقعات تراجع إنتاج الخام الأمريكي وترقب تطورات المعروض.





وشهدت أسعار الخام جلسة متقلبة مع تطورات تتعلق بالمعروض وبالتزامن مع إشارات التخفيف التدريجي لقيود الإغلاق التي خلفها وباء كورونا.





وعاود الخام الارتفاع بعد توقعات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بتراجع إنتاج النفط في الولايات المتحدة خلال العامين الحالي والمقبل، في حين رفعت تقديرات أسعار الخام.





وعلى صعيد آخر، اتفقت مجموعة "أوبك" وحلفاؤها من الدول الرئيسية المنتجة للنفط في عطلة الأسبوع الماضي على تمديد خفض الإنتاج حتى الشهر القادم بوتيرة قياسية 9.7 مليون برميل يومياً.





لكن السعودية والكويت والإمارات أعلنوا أنهم لن يقوموا بتمديد الخفض الطوعي البالغ 1.18 مليون برميل يومياً حتى شهر يوليو المقبل.





وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم شهر يوليو بنحو 2 بالمائة مسجلاً 38.94 دولار للبرميل، بعد أن سجلت 37.07 دولار للبرميل خلال التعاملات.





وبحلول الساعة 7:00 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر أغسطس بنحو 1.1 بالمائة مسجلاً 41.23 دولار للبرميل، بعد أن كان منخفضا عند 39.85 دولار للبرميل خلال التعاملات.