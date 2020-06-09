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أسطورة ألمانيا: أتوقع ظهور جيل جديد للماكينات الألمانية في اليورو المقبل

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 09:29 م
بوابة الفجر
وكالات

 

خرج لوثار ماتيوس نجم المنتخب الألماني السابق بتصريحات جديدة، أكد فيها أنه يتوقع أن يترك منتخب بلاده انطباعا هائلا في كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم (يورو 2020)،.

 

وتأجل اليورو إلى العام المقبل بسبب تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.

 

وقال ماتيوس، المتوج مع المنتخب الألماني بلقب كأس العالم، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) :"لن أقول إننا المرشحون الأوفر حظا. اعتقد أن المنتخب الفرنسي مجهز بشكل أفضل. كما أن لدى إنجلترا وهولندا منتخبان جيدان، لكننا لسنا بحاجة إلى أن نتوارى خلف أي منتخب آخر."

 

وأوضح ماتيوس أن المنتخب الألماني يضم حارس مرمى من طراز عالمي، هو مانويل نوير، إضافة إلى مجموعة من اللاعبين الشبان الذين يحرزون تطورا، وأضاف أن الفريق يضم "جوشوا كيميش وتيمو فيرنر وكاي هافيرتز، المرغوب فيهم من قبل أندية قمة."

 

وتابع بالقول: "كلي ثقة في أننا سنحظى مجددا بجيل جيد من اللاعبين."

 

وتأثرت منافسات كرة القدم الدولية بشكل كبير إثر أزمة كورونا، لكن ماتيوس لا يشعر بالقلق إزاء تأثير افتقاد التدريبات والمباريات لفترة طويلة على المنتخب الألماني.

 

وقال ماتيوس في إشارة إلى الاستئناف المرتقب للمنافسات الدولية عبر مباريات دوري أمم أوروبا في سبتمبر المقبل :"المنتخبات الأخرى ليس أمامها الكثير من المباريات أيضا. اعتقد أن ثماني مباريات في النصف الثاني من العام، عدد كبير. وفي الماضي، كنا نخوض ثماني مباريات (دولية) على مدار العام."

 

وكان ماتيوس قائدا لمنتخب ألمانيا الغربية المتوج بكأس العالم 1990 وأنهى مسيرة دولية دامت 20 عاما، بعد مشاركته في يورو 2000

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