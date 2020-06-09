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استئناف الدورة ٤٣ لمجلس حقوق الانسان

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 09:27 م
أعلن مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، عن استمرار أعمال دورته الثالثة والأربعين، وذلك خلال الفتر من 15 – 19 يونيو خلال الشهر الجاري.

وكان قد قام المجلس بتعلق أعمال الدورة الثالثة والأربعين، في ١٣ مارس الماضي، قبل أسبوع من نهايتها بسبب قيود فيروس كورونا المستجد "كوفيد-١٩"، والتزاما بالتدابير التي اعتمدتها الدولة المضيفة سويسرا لمنع انتشار الجائحة.

وقد اعتمد المجلس قبل تعليق دورته قرارا بتمديد جميع ولايات مقرري حقوق الإنسان التي تنتظر التجديد، وتعيين ١٩ مقررا كلفوا بولايات جديدة.

وتأسس مجلس حقوق الإنسان، تبعًا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2006، ليحل محل لجنة حقوق الإنسان المنتهية ولايتها بتأسيس المجلس الذي يعد سلطة أعلى في نظام الأمم المتحدة نظرًا لتبعيته المباشرة للجمعية العامة وليس للمجلس الاجتماعي الاقتصادي كسابقته (اللجنة).

تحددت صلاحيات المجلس في نشر الاحترام العالمي للمبادئ الدولية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، بدون تمييز من أي نوع وبشكل عادل ومتساوي للجميع، كما يراقب المجلس انتهاكات حقوق الإنسان وخاصة الانتهاكات الجسيمة والمنتظمة التكرار وتقديم التوصيات اللازمة لوقف مثل هذه انتهاكات أو الحد منها، ويعمل المجلس في ذات الوقت على نشر ثقافة حقوق الإنسان والتأكيد على أهمية الوعي العام بأساسيات الحريات العامة والخاصة للشعوب.




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