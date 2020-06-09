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حالات لا يجب ارتداء الكمامة فيها.. تعرف عليها
الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 09:27 م
أمنية فوزي
قال الدكتور ماهر الجارحي، نائب مدير مستشفى حميات إمبابة، إن الكمامات من الممكن أن تكون مصدرًا لانتشار الأذى مرة أخرى، عند إلقائها على الأسطح وفي الشوارع.
وأوضح "الجارحي"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "90 دقيقة"، الذي تقدمه الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، أنه لا يصح ارتداء الكمامات في السيارة الخاصة، لافتًا إلى أن ارتداء الكمامات لفترة طويلة يكون مضر ويتسبب في الأمراض.
وأضاف أنه يجب ارتداء الكمامة في الأماكن المغلقة والأماكن المشتبه فيها وعند التعامل المباشر ولا يجب ارتدائها في الأماكن المفتوحة وفي الهواء الطلق.
وتابع نائب مدير مستشفى حميات إمبابة، أنه لا يجب ارتداء الكمامة لمن أقل من 16 عامًا؛ لأن الأطفال لا يتحملون ارتداء الكمامات.
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أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الثلاثاء، عن خروج 411 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 9786 حالة حتى اليوم.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 11071 حالة، من ضمنهم الـ 9786 متعافيًا.
وأضاف أنه تم تسجيل 1385 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 35 حالة جديدة.
وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الثلاثاء، هو 36829 حالة من ضمنهم 9786 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1306 حالات وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".
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