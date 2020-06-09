حالات لا يجب ارتداء الكمامة فيها.. تعرف عليها

قال الدكتور ماهر الجارحي، نائب مدير مستشفى حميات إمبابة، إن الكمامات من الممكن أن تكون مصدرًا لانتشار الأذى مرة أخرى، عند إلقائها على الأسطح وفي الشوارع.





وأوضح "الجارحي"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "90 دقيقة"، الذي تقدمه الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، أنه لا يصح ارتداء الكمامات في السيارة الخاصة، لافتًا إلى أن ارتداء الكمامات لفترة طويلة يكون مضر ويتسبب في الأمراض.





وأضاف أنه يجب ارتداء الكمامة في الأماكن المغلقة والأماكن المشتبه فيها وعند التعامل المباشر ولا يجب ارتدائها في الأماكن المفتوحة وفي الهواء الطلق.





وتابع نائب مدير مستشفى حميات إمبابة، أنه لا يجب ارتداء الكمامة لمن أقل من 16 عامًا؛ لأن الأطفال لا يتحملون ارتداء الكمامات.





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