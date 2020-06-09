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اليمن.. قوات الجيش تحرر مواقع ومرتفعات جديدة في مأرب

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 09:17 م
بوابة الفجر

أعلنت قوات الجيش اليمني مسنودة بالتحالف العربي لدعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، تحرير مواقع ومرتفعات جديدة في جبهة صرواح غرب محافظة مأرب، لافتة إلى أنها ألحقت قوات الجيش اليمني خسائر بشرية ومادية كبيرة بصفوف مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.

وقال مصدر عسكري في الجيش اليمني: إن "القوات شنت هجوماً مباغتاً على مواقع ومرتفعات كانت تتمركز فيها مليشيات الحوثي الإنقلابية الإرهابية في مديرية صرواح تمكنت من خلاله تحرير مواقع ومرتفعات في جبهة صرواح".

وأضاف المصدر: أن مدفعية الجيش الوطني ومقاتلات التحالف استهدفتا تعزيزات ومواقع متفرقة للمليشيات الحوثية في ذات المديرية، نقلاً عن وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وأسفر القصف والغارات عن تفجير مخزني سلاح وتدمير ثلاثة أطقم وعربتين، وتكبيد المليشيا خسائر بشرية ومادية كبيرة، وتخضع معظم محافظة مأرب لسيطرة قوات الجيش اليمني، فيما لا يزال الحوثيون يسيطرون على بعض المناطق فيها.

وقصفت مدفعية الجيش الوطني اليمني، يوم أمس الإثنين، مواقع وتعزيزات لمليشيا الحوثي الانقلابية في جبهة نهم شرقي العاصمة صنعاء، وأسفر القصف عن سقوط قتلى وجرحى، في صفوف المليشيا، علاوة على تدمير عربات وآليات قتالية تابعة لها، كما أسقط الجيش اليمني طائرة مسيّرة تابعة لمليشيا الحوثي في الجبهة ذاتها.

وتمكن الجيش اليمني من تحرير مواقع ( الدخيل، العلق، الرماة ، صفراء، شنان، الاغر، والدشوش) في منطقة نجد العتق بمديرية نهم في صنعاء، خلال معارك تكبدت خلالها المليشيا خسائر كبيرة في العدد والعتاد.

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