في ذكرى ميلادها.. الدور الذي أصاب زيزي البدراوي بـ"لعنة عبد الحليم حافظ"

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استطاعت أن تنجح في جميع الأدوار التي قدمتها، وحفرت اسمها وسط بنات جيلها، وحققت قاعدة جماهيرية كبيرة خاصة من الشباب الذين اعتبروها فتاة أحلامهم، هي الفنانة زيزي البدراوي.



تعرضت زيزي البدراوي، عام 1960 لانتقادات واسعة من الجمهور، وذلك بسبب تجسيدها دورًا في إحدى ثلاث قصص تضمنها فيلم البنات والصيف.



الفيلم من بطولة سعاد حسني، وعبد الحليم حافظ، هو الدور الذي أصابها بـلعنة عبد الحليم حافظ كما وصفتها الصحافة المصرية وقتها.



جسدت في الفيلم شخصية الفتاة التي ترفض حب عبد الحليم لها لتطلعاتها الطبقية، وهو الأمر الذي لم يغفره لها الجمهور المحب للمطرب العاطفي الشهير، حيث انخفضت أسهم البدراوي في السينما.



وأكدت زيزي البدراوي، في أكثر من لقاء أن جماهيرية عبد الحليم حافظ، كانت سبب في تأخير نجاح مشوارها الفني.

