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البرلمان الليبي يدعم اتفاقية إيطاليا واليونان بشأن "ترسيم الحدود"

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 08:55 م
بوابة الفجر
وكالات

أعلن مجلس النواب الليبي، مساء اليوم الثلاثاء، عن دعمه لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين إيطاليا واليونان، وطالب بانضمام ليبيا إليها.

وطالبت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب الليبي بالانضمام للاتفاقية، كونها "إطارا عادلا" لترسيم الحدود بين دول المنطقة المتوسطية، حسب ما ذكرت صحيفة "المرصد" الليبية.

ويأتي موقف مجلس النواب الليبي على خلفية انتهاك تركيا لسيادة كافة الدول وحقوقها السيادية البحريةفي شرق البحر المتوسط.

وفي وقت سابق من اليوم، وقعت إيطاليا واليونان على اتفاق بشأن الحدود البحرية يقيم منطقة اقتصادية حصرية بين البلدين، ويحل مشاكل عالقة بشأن حقوق الصيد في البحر الأيوني.

ويأتي الاتفاق الذي وقع خلال زيارة وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو إلى أثينا، عقب توتر دام لمدى أشهر في منطقة شرق البحر المتوسط بسبب نزاعات على الموارد الطبيعية؛ حيث نشبت مواجهة دبلوماسية معقدة بين تركيا واليونان وقبرص، ولم تتوفر بعد تفاصيل عن الاتفاق، الذي يمدد  اتفاقا أبرم عام 1977 بين البلدين بشأن الجرف القاري في البحر الأيوني.

ووقعت تركيا مذكرة تفاهم بشأن تعيين الحدود البحرية في البحر المتوسط، ومذكرة أخرى بشأن التعاون الأمني والعسكري، مع حكومة الوفاق الليبية برئاسة فايز السراج في شهر نوفمبر 2019.

واعتبرت قوى ليبية ودول جوار أن الخطوة تتعارض مع القانون الدولي وحظر السلاح الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا، وتُقوض الاستقرار الإقليمي.

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