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الجمهور يشيد بأداء أحمد داش في سباق دراما رمضان 2020

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 10:00 م
أحمد داش
أحمد داش
روان هيثم
أشاد الجمهور بأداء الفنان أحمد داش في سباق دراما رمضان 2020، بتجسيده لدور عادل من خلال مشاركته في مسلسل "البرنس".

وتوالت عليه العديد من التعليقات، حيث علق أحد المتابعين عليه قائلاً: "جميل جدًا ودورك حلو قوي وبنحبك يارب دايما في نجاح يا نجم المستقبل".

مسلسل "البرنس"

تدور أحداث المسلسل حول عائلة البرنس، حيث رضوان البرنس الذي يتشارك في العديد من العلاقات الأسرية الاجتماعية بينه وبين عائلته، وذلك بعد وفاة والديه، ويجد نفسه متولي مسئولية الجميع.

أبطال "البرنس"

محمد رمضان، أحمد زاهر، إدوارد، محمد جمعة، نور اللبنانية، أحمد داش، عبد العزيز مخيون، رحاب الجمل،نجلاء بدر دنيا عبد العزيز، وآخرون، ومن إخراج وتأليف محمد سامي.

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