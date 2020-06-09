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التموين تكشف شروط التقدم لمشروع "جمعيتي"

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 09:10 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
قال الدكتور أحمد كمال، معاون وزير التموين، إن مشروع جمعيتي هو واحد من أهم مشروعات وزارة التموين، ويوفر العديد من فرص العمل للشباب.

وكشف "كمال"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "90 دقيقة"، الذي تقدمه الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، عن شروط التقدم لمشروع جمعيتي؛ ألا يقل سن المواطن عن 21 ولا يزيد عن 45، ألا يكون غير مؤمن عليه، بمؤهل عالي أو متوسط، أو تكون صحيفته الجنائية نظيفة، أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية، أن يكون المحل تمليك أو إيجار لا يقل عن 5 سنوات، وأن يكون المكان بحاجة إليه.

وأوضح أن طلبات المتقدمين لفتح منافذ جمعيتي ترسل مع صورة البطاقة ورقم التليفون، وينظر إلى الشروط ويتم البت فيها، لافتًا إلى أنه تم افتتاح 4764 منفذ حتى الآن.

وأصدر على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية توجيهاته لإدارة مشروع جمعيتي بوزارة التموين بغلق باب التقدم لمشروع جمعيتي المرحلة الرابعة اعتبارًا من 30 يونيو 2020 والاكتفاء بما تم تقديمه من طلبات حيث بلغ عدد الطلبات المقدمة 2000 طلب منذ فتح باب التقديم في الأول من مارس حتى الآن.

أكد المصيلحي بأن جميع طلبات مشروع جمعيتي المرحلة الرابعة سيتم دراستها وفحصها بعد تمام انتهاء تشغيل كافة منافذ المرحلة الثالثة بأقسامها المختلفة خلال الفترة القادمة.

وشدد "المصيلحي" على أن منافذ جمعيتي قد ساهمت في خلق فرص عمل للشباب، وزيادة عدد المنافذ الثابتة ليكون لدينا أكبر شبكة توزيع منضبطة ومنتظمة ليصل عدد المنافذ التي تم افتتاحها حتى الآن 4764 منفذ تعمل جنبًا إلى جنب مع بدالي التموين ومنافذ المجمعات الاستهلاكية لصرف السلع التموينية والسلع الحرة للمواطنين، وتوفير السلع بكميات واسعار مناسبة وجودة عالية للمواطنين فضلا عن مساهمة المشروع الحقيقية في توفير فرص عمل للشباب مباشرة وغير مباشرة، ويساهم في تطوير منافذ تجارة التجزئة أحد اهم عناصر التجارة الداخلية.

علمًا بأن شروط التقدم للمشروع في المرحلة الرابعة هي نفس الشروط السابقة في مراحله الثلاثة والتي تنص على اشتراطات خاصة بالمتقدم وشروط خاصة بالموقع والمساحة فضلا عن فتح المنافذ في المناطق الأكثر احتياجًا.

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