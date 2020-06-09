"الاتصالات" تطلق برنامج مجاني للتدريب على مجال الذكاء الإصطناعى

فى إطار تنفيذ مبادرة "فرصتنا.. رقمية" التى تهدف الى تنمية الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتفعيل دورها فى منظومة التحول الرقمى والخاص بالذكاء الاصطناعى؛ أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن عقد اتفاق مع شركة أمازون ويب سيرفسز العالمية( AWS) لتصميم وإطلاق برنامج لتدريب ٥٠٠ متدرب من العاملين في الشركات الصغيرة والمتوسطة في مجال الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة باستخدام تقنيات الحوسبة السحابية؛ جاء ذلك خلال لقاء الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع زوبين تشاغبار رئيس منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا للقطاع العام لدى أمازون ويب سيرفيسز ووفد من شركة امازون ويب سيرفسيز، ومسؤولي عدد من الشركات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر العاملة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أثناء الندوة الالكترونية التي عقدت بحضور المهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة، و شيرين الجندى مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للاستراتيجية والتنفيذ، وعدد من قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.





ويأتي إطلاق البرنامج التدريبي في إطار تنفيذ مبادرة فرصتنا الرقمية التى أطلقتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتشرف على تنفيذها هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"؛ حيث تتضمن المبادرة في احدى محاورها تنظيم مسابقات تتضمن إتاحة فرص تدريبية للعاملين فى الشركات الصغيرة والمتوسطة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لصقل مهاراتهم في مجالات عديدة واهمها الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة.





وخلال الندوة الالكترونية؛ أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أن الشراكة مع شركة أمازون ويب سيرفيسز تأتى في إطار المحور الثالث لمبادرة "فرصتنا.. رقمية" والمتعلق ببناء قدرات العاملين في الشركات الصغيرة والمتوسطة؛ حيث تم في ضوء المحورين الآخرين للمبادرة طرح حزمة من مشروعات التحول الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على التعاون مع الشركات العالمية في اعداد الكوادر المصرية على أحدث التكنولوجيات العالمية لتعزيز قدرات الشركات الصغيرة والمتوسطة للعمل في منظومة التحول الرقمى وخاصة في مجال الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات وتوسيع فرص أعمالها وتعزيز تنافسيتها في الأسواق الإقليمية والعالمية، كما يعد استكمالا للبرامج التي تطلقها الوزارة لبناء الانسان المصري وخلق أجيال تمتلك المهارات اللازمة لبناء مصر الرقمية.





وأضاف الدكتور عمرو طلعت أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ستتحمل تكاليف التدريب بالكامل بهدف اتاحتها للمتدربين بالمجان.





وأكد زوبين تشاغبار رئيس منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا للقطاع العام في شركة أمازون ويب سيرفيسز على أن البرنامج يستهدف تنمية مهارات العاملين في الشركات الصغيرة والمتوسطة فى مجالات تعلم الآلة والذكاء الاصطناعي والتعلم العميق وذلك من خلال التطبيق العملي؛ موضحا أن هذا البرنامج يمثل نواة لتخريج شباب من المتخصصين في هذه المجالات بما يساهم في نقل الخبرات وتنفيذ المشروعات التي تتطلب هذه الخبرات؛ مشيرا إلى أنه سيتم منح شهادات عالمية معتمدة للحاصلين على التدريب.





هذا ويهدف البرنامج إلى بناء المهارات والقدرات التقنية فى مجال الذكاء الاصطناعى وتعلم الالة باستخدام إمكانيات الحوسبة السحابية والتى من شأنها دعم سرعة تنفيذ المشاريع القومية فى مجالات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، كما يهدف إلى تطوير صناعة تكنولوجيا المعلومات بدعمها بمجموعة متميزة من المطورين المتخصصين فى مجال تعلم الآلة لتمكين شركات تكنولوجيا المعلومات الصغيرة والمتوسطة من إمكانية النفاذ إلى أسواق منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بعد تلبية الطلب المحلى، مما سيساهم فى خلق فرص عمل جديدة فى هذه الشركات بالإضافة إلى زيادة صادرات هذا القطاع الحيوى فى مجالات خدمات الذكاء الاصطناعى وتعلم الآلة .





ويعتمد البرنامج التدريبى على ـمناهج تعلم الآلة (Machine Learning) المستخدمة فى تدريب علماء البيانات والمطورين بشركة أمازون ويب سيرفسيز بالإضافة إلى المدربين المتخصصين فى هذا المجال، وسوف يتم تقديم الدورات التدريبية على الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة من خلال مجموعة من المراحل التى تمتد كل منها لمدة ١٨ أسبوع.





هذا ويتم اختيار المتدربين بناء على معايير القبول المعلنة على الموقع الالكتروني لمبادرة "فرصتنا .. رقمية" على الرابط التالى https://digitalopportunity.itida.gov.eg/Arabic/Pages/default.aspx#/home





ومن المقرر انطلاق المرحلة الأولى من البرنامج التدريبي في يوليو المقبل على أن يتم استكمال باقي مراحل التدريب تباعا؛ ويتم التسجيل من خلال المنصة الرقمية لمبادرة "فرصتنا.. رقمية" وذلك في موعد أقصاه للتسجيل في المرحلة الأولى يوم ١٨ يونيو.





كما يتم منح شهادة معتمدة من شركة أمازون ويب سيرفسيز للمتدربين فى تخصص الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة بعد اجتيازهم بنجاح فى الاختبارات المقررة؛ وذلك إلى جانب تخصيص ٥٠ شهادة معتمدة للراغبين في التقدم للامتحان مباشرة دون الحصول على الدورة التدريبية.





يذكر ان شركة أمازن ويب سيرفسيز تمتلك خبرة وريادة فى مجال خدمات الذكاء الاصطناعى وتعلم الآلة؛ حيث أن لديها أكبر عدد من المرجعيات على المستوى العالمى فى مجال الذكاء الاصطناعى وتعلم الآلة