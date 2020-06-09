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متحدث الكهرباء: أعلى زيادة 105 جنيهات على الاستهلاك

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 09:02 م
ارشيفية
ارشيفية
داليا الحسين
قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن هناك فئات تم تحريكها وفئات تم تخفيضها وفئات تم تثبيتها في أسعار الكهرباء.

وأضاف "حمزة"ـ خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي"ـ المذاع على قناة صدى البلد، أن الاستخدام المنزلي جزء منه لحقت به زيادة والجزء الآخر تم هيكلته.

وتابع المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أن الجزء التجاري أسعاره ثابتة باستثناء الشريحة الثانية، مؤكدا أن الشريحة السابعة في الاستخدام المنزل تم تثبيتها.

وحول أسباب تطبيق زيادة أسعار فواتير الكهرباء في الوقت الحالي، قائلا: "إننا لا نرغب في العودة إلى توقيت أزمات الكهرباء"، موضحا أن الدولة متحملة حوالي 78 مليار و700 مليون جنيه لدعم الكهرباء وهناك أعباء كثيرة على الوزارة الكهرباء وهناك فارق بين سعر التكلفة وسعر البيع"

وتابع: لو الفرد يستهلك الفاتورة بقيمة 16 جنيه سيدفع 20 جنيه وأقصى زيادة في الشهر بـ 105 جنيهات على استهلاك الكهرباء المرتفع.

وأشار إلى أنه تم تخفيض أسعار الكهرباء 10 قروش للمناطق للصناعية وذلك دعما للصناعة، وهذا التثبيت مستمر لمدة 5 سنوات قادمة وقيمة الدعم التي تتحملها الدولة 22 مليار جنيه لمدة 5 أعوام.

واوضح الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أن أسعار الغاز الطبيعي سترتفع بقيمة ولكن الدولة ستتحمل هذه الزيادة.

وفي وقت سابق أعلن الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الزيادات الجديدة في أسعار شرائح الاستهلاك.

وجاءت أسعار الشرائح الجديدة كالتالي:

الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلووات ستحاسب 38 قرشًا لكل كيلووات، بدلا من 30 قرشًا..

الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلووات ستحاسب طبقا للأسعار الجديدة بسعر 48 قرشًا لكل كيلو وات بدلا من 40 قرشًا.

الشريحة الثالثة وتستهلك من صفر حتى 200 كيلو ستحاسب بسعر 65 قرشا لكل كيلووات ساعة بدلا من 50 قرشًا.

الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلووات ستحاسب بسعر 961 بدلا من بسعر 82 قرشًا.

الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات ستحاسب بسعر 118 قرشا للكيلو وات بدلا من بسعر 100 قرش.

الشريحة السادسة من 651 إلى أقل من ألف كيلو بتثبيت سعر 140 قرشًا.

الشريحة السابعة التي تزيد عن 1000 كيلو وات على دعم، وتباع بسعر 145 قرشًا لم ترتفع.

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الكلمات المفتاحية

وزارة الكهرباء محمد شاكر متحدث الكهرباء زيادة اسعار الكهرباء

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