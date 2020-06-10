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"التضامن" تقدم مميزات مهمة لـ10 قطاعات اقتصادية بسبب كورونا

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 08:01 ص
نيفين القباج وزيرة التضامن
نيفين القباج وزيرة التضامن
زينب وهبه
بناءًا على قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي جاء قرار الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي والقائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي، بمنح مزايا وتسهيلات بشأن سداد الاشتراكات التأمينية لمجموعة من الشركات العاملة في 10 قطاعات بالدولة متضررة من تداعيات وآثار فيروس كورونا (كوفيد 19).

وكشفت وزيرة التضامن الاجتماعي أن العشر قطاعات هي قطاع الطيران وقطاع السياحة والآثار، بما تضمه من مطاعم ومقاهي وقطاع الفنادق والمنشآت السياحية، وقطاع الصحافة والإعلام، وقطاع المقاولات والمستشفيات، والقطاع الصناعي، وعلى وجه الخصوص الشركات التي تعمل في مجال التصدير والمجال الغذائي أو الدوائي، أو مستلزمات الرعاية الصحية، أو المنظمات وقطاع النقل وموزعي السيارات، بالإضافة إلى قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ويستثنى منها الشركات التي تم منحها ترخيص إنشاء وتشغيل وإدارة شبكة عامة لخدمة الاتصالات والإنترنت سواء ثابت أو محمول، وأيضًا قطاع الرياضة بما يضمه من شركات عاملة في القطاع الرياضي والخدمات الرياضية. 

8 مميزات مهمة
وترصد بوابة "الفجر" المزايا والتيسيرات التأمينية المقدمة لهذه القطاعات في النقاط التالية:

1- لن يتم توقيع إجراءات الحجز على هذه الشركات وذلك حتى نهاية شهر يونيو الحالي 2020.
2- سيتم خصم المبالغ الإضافية والتي تم احتسابها مُسبقًا عن مُستخلصات المقاولات التي كانت في شهر إبريل الماضي بتاريخ 16 إبريل 2020.
3- الشرط الأساسي لقبول الشركات العاملة في العشر قطاعات والتي تطالب السداد الجزئي للربط الشهري هو ألا يكون أقل من 40 % عن الربط الشهري.
4- لن يتم احتساب المبالغ الإضافية التي يجب استحقاقها عن الاشتراكات وذلك بداية من شهر أبريل الماضي بتاريخ 15 إبريل 2020 وحتى نهاية يونيو الحالي بتاريخ 30 يونيو 2020.
5- سيتم منح الخطابات والشهادات التأمينية المؤقتة لمدة 3 أشهر قابلة للتجديد لفترات مماثلة في إطار المزايا والتسهيلات لمركبات هذه الشركات في هذه القطاعات وذلك بشرط التزام هذه الشركات بالشرط السابق وهو التقسيط أو سداد الـ40% من الربط الشهري.
6- إذا وجدت قضايا متداولة "جنح تبديد حصة العمال"، في هذه الحالة إما تُقبل المبالغ المحرر بها الجنحة أو تعتبر كمقدم تقسيط باقي المديونية وفي هذه الحالة يتم منح صاحب العمل خطابًا مؤداه التصالح.
7- شرط الاستفادة من هذه المزايا والتيسيرات لهذه القطاعات هو عدم الاستغناء عن كل أو بعض العمالة التي توجد بالمنشأة بالإضافة إلى عدم الانتقاص من أجورها في مواجهة آثار وتداعيات كوفيد 19.
8- في نهاية شهر يونيو الحالي سيتم إعادة النظر في هذه الإجراءات وبناءًا عليه يُقرر مدها مرة أخرى أم لا.

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