نجم الوداد المغربي يرفض الانتقال للزمالك

قدم المغربى وليد الكرتى، لاعب وسط فريق الوداد المغربى، اعتذارا لمسئولي نادى الزمالك عن الانتقال للقلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكان الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، قد طلب ضم الكرتى فى أكثر من مناسبة سابقة.

وأكد الكرتى احترامه لمسئولي وإدارة الزمالك، واعتذر عن استكمال المفاوضات بسبب رغبته فى اللعب فى أوروبا وعدم التواجد بالدورى المصرى.

ويعتبر الكرتى من العناصر المهمة والأساسية فى صفوف الوداد المغربى، حيث يجيد المشاركة فى أكثر من مركز بخط الوسط.