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مايكل أوين يكشف عن خطر جديد يهدد استقرار هجوم ليفربول وأولهم صلاح

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 08:57 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
أكد مايكل أوين لاعب نادي ليفربول الإنجليزي السابق، المحترف ضمن صفوفه المصري محمد صلاح، اليوم الثلاثاء، أنه غير متفائل بانضمام مهاجم فريق لايبزيج الألماني تيمو فيرنر، إلى "الريدز".

وقال "أوين" في تصريحات نقلتها صحيفة "ليفربول إيكو" البريطانية: "انضمام فيرنر، إلى ليفربول، كان سيخلق مشكلة في الفريق، فإذا كان سيلعب فيرنر، مكان واحد من ثلاثي ليفربول الهجومي محمد صلاح وساديو ماني وروبرتو فيرمينو، فهذه هي المشكلة، مشيراً الى ان ليفربول، أعطى عقدا طويل الأمد لديفوك أوريجي، منذ وقت ليس ببعيد، حيث كانوا يعولون عليه في حال أصيب أي لاعب من خط الهجوم وهو ما سيصعب مهمة فيرنرظ.

وأضاف: "فيرنر، أفضل من أوريجي، وإذا كان لدى يورجن كلوب، مدرب الفريق، خيار أن يأتي فيرنر، كمهاجم رابع، فمن المؤكد أنه كان سينجح في القيام بذلك، لكن وقتها مشكلته هي أنه سيلعب مكان من من الثلاثي الأمامي".


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