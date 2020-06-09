مايكل أوين يكشف عن خطر جديد يهدد استقرار هجوم ليفربول وأولهم صلاح

أكد مايكل أوين لاعب نادي ليفربول الإنجليزي السابق، المحترف ضمن صفوفه المصري محمد صلاح، اليوم الثلاثاء، أنه غير متفائل بانضمام مهاجم فريق لايبزيج الألماني تيمو فيرنر، إلى "الريدز".

أكد مايكل أوين لاعب نادي ليفربول الإنجليزي السابق، المحترف ضمن صفوفه المصري محمد صلاح، اليوم الثلاثاء، أنه غير متفائل بانضمام مهاجم فريق لايبزيج الألماني تيمو فيرنر، إلى "الريدز".