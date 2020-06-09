Advertisements

تركيا تسجل 993 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 08:24 م
بوابة الفجر
وكالات

قالت وزارة الصحة التركية، مساء اليوم الثلاثاء، إن الوفيات الناتجة عن مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفبد - 19" مستمرة في التراجع على أساس يومي في البلاد، لافتة إلى تسجيل 18 حالة وفاة جديدة.

وأعلنت وزارة الصحة، عن ارتفاع حصيلة الإصابات بالفيروس بواقع 993 حالة، لتصل إجمالا إلى 172114 حالة، وزيادة حالات التعافي من المرض بواقع 3218 حالة لتبلغ 144598 حالة.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 7,249 مليون إصابة، بينهم أكثر من 410 ألف حالة وفاة، وأكثر من 3,566 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا فيروس كورونا فيروس تركيا

أخبار تهمك

أول رد من الشركة المسؤولة عن توفير لقاح أوكسفورد لمصر (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

ابنة رجاء الجداوي تكشف تطورات حالتها الصحية

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. إصابة ابنة فريد شوقي بفيروس "كورونا"

منذ حوالي 4 ساعات

صدمة لبعض مصابي كورونا بشأن بلازما المتعافين

منذ حوالي 8 ساعات

"تاج الدين" يعلن نجاح لقاح كورونا.. وتوافره قريبا بالأسواق (فيديو)

منذ يوم

الترجي يستعد لخطف صفقة قوية من الزمالك

منذ ساعة و نصف

"الصحة العالمية" تحسم الجدل بشأن انتقال كورونا من حالات "بدون أعراض"

منذ حوالي 4 ساعات

بسبب رغبة برشلونة في التخلص منه.. تعرف على القيمة السوقية لكوتينيو

منذ نصف ساعة

شوبير: الأهلي لن يسكت مجدداً على تجاوزات مرتضى منصور

منذ حوالي 3 ساعات

صالح جمعة يحسم موقفه من الانضمام إلى الزمالك

منذ ساعتين و 31 دقيقة

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة للسيسي

منذ حوالي 17 ساعة

شرطان في الأهلي لضم محمد إبراهيم

منذ حوالي 3 ساعات

مناشدة عاجلة من وزيرة الصحة للمواطنين بشأن نقص الأدوية (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. تطورات جديدة بشأن مفاوضات سد النهضة (فيديو)

منذ ساعة و 22 دقيقة

بعد تخطي 35 ألف حالة.. 3 أسرار عن كورونا بمصر

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. بيان مهم بشأن مشاركة مصر في اجتماع سد النهضة

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

نيوريوك تسجل 422 حالة وفاة جديدة بفيروس الكورونا

الجزائر تسجل 126 إصابة جديدة بفيروس كورونا و6 وفيات

الدفاع الروسية تعلن إصابة 874 عسكريا بفيروس كورونا

المغرب: ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 4321

الأردن يسجل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا لسائقين على الحدود

فلسطين تسجل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:39 م

عاجل.. تطورات جديدة بشأن مفاوضات سد النهضة (فيديو)

عاجل.. إصابة ابنة فريد شوقي بفيروس "كورونا"

05:02 م

ابنة رجاء الجداوي تكشف تطورات حالتها الصحية

02:42 م

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة للسيسي

04:00 ص

صالح جمعة يحسم موقفه من الانضمام إلى الزمالك

06:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كواليس خلافات الصحة والمال

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: تجارة العلم لا علاقة لها بالتربية.. ولا الغرض منها التعليم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا على صفيح ساخن