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تركيا تسجل 993 إصابة جديدة بفيروس كورونا
الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 08:24 م
وكالات
قالت وزارة الصحة التركية، مساء اليوم الثلاثاء، إن الوفيات الناتجة عن مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفبد - 19" مستمرة في التراجع على أساس يومي في البلاد، لافتة إلى تسجيل 18 حالة وفاة جديدة.
وأعلنت وزارة الصحة، عن ارتفاع حصيلة الإصابات بالفيروس بواقع 993 حالة، لتصل إجمالا إلى 172114 حالة، وزيادة حالات التعافي من المرض بواقع 3218 حالة لتبلغ 144598 حالة.
هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.
وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 7,249 مليون إصابة، بينهم أكثر من 410 ألف حالة وفاة، وأكثر من 3,566 مليون حالة شفاء.
وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.
وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.
ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.
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