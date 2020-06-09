تركيا تسجل 993 إصابة جديدة بفيروس كورونا





قالت وزارة الصحة التركية، مساء اليوم الثلاثاء، إن الوفيات الناتجة عن مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفبد - 19" مستمرة في التراجع على أساس يومي في البلاد، لافتة إلى تسجيل 18 حالة وفاة جديدة.





وأعلنت وزارة الصحة، عن ارتفاع حصيلة الإصابات بالفيروس بواقع 993 حالة، لتصل إجمالا إلى 172114 حالة، وزيادة حالات التعافي من المرض بواقع 3218 حالة لتبلغ 144598 حالة.



