الكهرباء: أسعار الغاز الطبيعي سترتفع.. ولكن

قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، إن أسعار الغاز الطبيعي سترتفع ولكن الدولة ستتكفل بالزيادة.





وأضاف "حمزة"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"ـ المذاع عبر قناة "صدى البل"، مساء اليوم الثلاثاء، أنه كلما زاد الاستهلاك كلما قلت نسبة دعم الدولة لفاتورة الكهرباء، موضحا أن أسعار الكهرباء التي أعلن عنها الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء اليوم سيتم تطبيقها فى أول يوليو 2020 وسيكون هناك تعديل فى تلك الأسعار مع انتهاء مدة الـ 5 سنوات، وهي في أول يوليو 2024





وأشار المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء إلى أن الثلاث سنوات التى تمت إضافتها على العامين ستكون لمدة رفع الدعم وليس تأجيل زيادة الأسعار، متابعا أن:"ما نشر فى بعض المواقع عن أن الوزير أجل الزيادة كلام غير صحيح وأن الصحفيين اعتقدوا أن قرار الوزير بمد فترة رفع الدعم بأنه تأجيل لزيادة الأسعار".





وأعلن الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الزيادات الجديدة في أسعار شرائح الاستهلاك.

وجاءت أسعار الشرائح الجديدة كالتالي:





الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلووات ستحاسب 38 قرشًا لكل كيلووات، بدلا من 30 قرشًا..





الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلووات ستحاسب طبقا للأسعار الجديدة بسعر 48 قرشًا لكل كيلو وات بدلا من 40 قرشًا.





الشريحة الثالثة وتستهلك من صفر حتى 200 كيلو ستحاسب بسعر 65 قرشا لكل كيلووات ساعة بدلا من 50 قرشًا.





الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلووات ستحاسب بسعر 961 بدلا من بسعر 82 قرشًا.





الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات ستحاسب بسعر 118 قرشا للكيلو وات بدلا من بسعر 100 قرش.





الشريحة السادسة من 651 إلى أقل من ألف كيلو بتثبيت سعر 140 قرشًا.



