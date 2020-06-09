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غدًا.. الغرفة التجارية العربية البرازيلية تبحث فرص النمو بسوق الحلال العالمي

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 08:53 م
روبنز حنون
روبنز حنون
تستضيف الغرفة التجارية العربية البرازيلية غدا ندوة عبر الإنترنت حول تنامي سوق المنتجات والخدمات الحلال حول العالم وذلك في إطار سلسلة من الندوات الافتراضية التي تنظمها لمساعدة أعضائها على الاستعداد للازدهار والنمو في ظل الظروف الجديدة الناجمة عن جائحة "كورونا".

ومن المقرر أن تضم الندوة الافتراضية التي تحمل عنوان "سوق الحلال العالمي الاتجاهات والتنظيم والفرص" بمشاركة مجموعة من الخبراء العرب والبرازيليين الذي سيبحثون أساسيات وطرق تحسين آفاق النمو الذي يشهده سوق المنتجات الحلال العالمي اليوم.

وتشمل قائمة القطاعات التي سيتم التركيز عليها خلال الندوة خدمات السياحة ومستحضرات التجميل والأدوية الحلال.

وقال روبنز حنون رئيس الغرفة التجارية العربية البرازيلية: " ارتفع الطلب على المنتجات والخدمات الحلال حول العالم بشكل كبير خلال السنوات الماضية ومن المتوقع ألا يؤثر وباء كورونا على الاتجاه التصاعدي لهذا النمو. ونهدف إلى ضمان قدرة الشركات البرازيلية على تحقيق أقصى قدر ممكن من الفرص الحالية والمستقبلية في سوق المنتجات الحلال من خلال تعزيز وعيها وتسهيل دخول الشركات المهتمة بهذا السوق المتنامي".

وأضاف " نعرض خلال الندوة الافتراضية مجموعة كبيرة من المنتجات الحلال بما في ذلك منتجات البروتين الحلال والشركات المصنعة لها. كما سيقدم المشاركون لمحة عامة عن الوضع الراهن لسوق الحلال والمعايير التي يفرضها الأعضاء المعتمدون لمساعدة المستثمرين البرازيليين على إبرام صفقات جديدة والوصول إلى مرحلة النضج داخل السوق العالمية".

وأوضح أن هذه الندوة تساعد على إقامة شراكات جديدة بين الشركات البرازيلية والعربية مما يساهم في الحفاظ على استمرار الأنشطة التجارية بين الأطراف ذات الصلة.

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